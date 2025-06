Το Ιράν έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους την έδρα της Μοσάντ (βίντεο)

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν πολεμικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Σειρήνες ηχούν σε κεντρικές και βόρειες περιοχές του Ισραήλ, καθώς και σε κάποιες περιοχές του νότου, μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα, βαλλιστικοί πύραυλοι από τον αεροδιαστημικό βραχίονα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έπληξαν την έδρα της Μοσάντ, στην ισραηλινή πόλη Χερτσλιγιά.

