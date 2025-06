Η τροπική καταιγίδα Wutip έπληξε την επαρχία Χαϊνάν στην Κίνα

Η τροπική καταιγίδα Wutip πλήττει τη νότια Κίνα σαρώνοντας τις παράκτιες περιοχές με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Με ανέμους ταχύτητας 108 χιλιομέτρων την ώρα κοντά στο κέντρο της, η Wutip αφίχθη στη στεριά στην πόλη Ντόνγκφανγκ της επαρχίας Χαϊνάν γύρω στις 11 το βράδυ τοπική ώρα (18.00 ώρα Ελλάδας), αφού προκάλεσε προβλήματα στις μεταφορές, έκλεισε σχολεία και τουριστικά αξιοθέατα στην ευρύτερη περιοχή.

Η καταιγίδα Wutip, που στα καντονέζικα σημαίνει «πεταλούδα», σχηματίστηκε αυτήν την εβδομάδα πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα και ενισχύθηκε σε τροπική καταιγίδα την 11η Ιουνίου.

A total of 16,561 people were evacuated from construction sites and low-lying, flood-prone areas in South China's Hainan province by Thursday evening, ahead of Typhoon Wutip — the first typhoon of the year — which made landfall on the island’s western coast around 11 pm Friday. pic.twitter.com/Wzg0QVCzw5

— China Daily (@ChinaDaily) June 13, 2025