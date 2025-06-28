Η Τεχεράνη αποχαιρετά 60 νεκρούς του πολέμου – Στρατηγούς, επιστήμονες, παιδιά (βίντεο - φωτο)

Με εμβατήρια και συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, πλήθος κόσμου στο Ιράν τίμησε το Σάββατο τη μνήμη 60 ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη 12ήμερη σύγκρουση με το Ισραήλ.

Ανάμεσά τους βρίσκονται υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, πυρηνικοί επιστήμονες, γυναίκες και παιδιά. Η κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε εικόνες από την τελετή στην Τεχεράνη, στην οποία παρευρέθηκε και ο νέος πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, περιβαλλόμενος από άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας.

Σημαίες, πανό και πορτρέτα των θυμάτων κυριαρχούσαν στην πλατεία όπου είχε στηθεί το φέρετρο, καλυμμένο με την ιρανική σημαία.

Heartbreaking images of the coffins of young children during the funeral procession for the victims of the Israeli strikes in Tehran. pic.twitter.com/mxjjsyK8yb — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 28, 2025

Οι «ήρωες» του Ιράν

Ιδιαίτερη θέση στην τελετή είχαν οι φωτογραφίες του υποστράτηγου Χοσεΐν Σαλαμί, επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, και του Μοχαμάντ Μπαγκερί, αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δύο άνδρες θεωρούνταν από τα ισχυρότερα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος, με επιρροή τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου εκτιμά ότι ο ιρανικός στρατός μπορεί να κινητοποιήσει περισσότερους από 500.000 εν ενεργεία στρατιώτες, γεγονός που καθιστά την απώλεια των δύο ανώτατων αξιωματικών στρατηγικής σημασίας.

Μήνυμα Τεχεράνης στον Τραμπ

Την Παρασκευή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει τόνο απέναντι στον ανώτατο ηγέτη της χώρας, αν πραγματικά επιθυμεί να επιτύχει μια νέα συμφωνία για τα πυρηνικά. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, «δεν υπάρχει χώρος για διάλογο».

Ο ίδιος ο Τραμπ, ωστόσο, έσπευσε να απορρίψει οποιαδήποτε άμεση πρόοδο, δηλώνοντας ότι θα εξετάσει «οπωσδήποτε» το ενδεχόμενο εκ νέου βομβαρδισμών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

