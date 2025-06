Η στιγμή που οι Ισραηλινοί εξοντώνουν διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι σκότωσε ανώτατο στέλεχος της δύναμης Κουντς που προμήθευε όπλα σε οργανώσεις. Ο Μπεχνάμ Σαχριγιαρί, ανώτατο στέλεχος της Δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σκοτώθηκε σε νυχτερινή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη δυτική περιοχή του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Ο Σαχριγιαρί ήταν επικεφαλής της Μονάδας 190 της Δύναμης Κουντς, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μυστική μεταφορά οπλισμού προς τις πληρεξούσιες δυνάμεις του Ιράν, με έμφαση κυρίως στη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο Σαχριγιαρί ήταν ο στόχος πλήγματος ενώ βρισκόταν σε αυτοκίνητο, περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα μακριά από το Ισραήλ. Το Ισραήλ επιδιώκει την εξουδετέρωσή του ήδη από το 2009.

Η Μονάδα 190 έχει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες του Ιράν να εξοπλίσει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα, καθώς και τους Χούθι στην Υεμένη.

«Ως μέρος του ρόλου του, ο Σαχριγιαρί ήταν υπεύθυνος για όλες τις μεταφορές οπλισμού από το ιρανικό καθεστώς προς τις πληρεξούσιες δυνάμεις του σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και εργάστηκε επί χρόνια για να εξοπλίσει διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις, συμβάλλοντας άμεσα στο σχέδιο του ιρανικού καθεστώτος για την καταστροφή του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρει το Ισραήλ.

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran.

Shahriyari was responsible for all weapons transfers from the Iranian regime to its proxies across the Middle East in order… pic.twitter.com/O9nEjuauuW

— Israel Defense Forces (@IDF) June 21, 2025