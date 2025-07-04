Η Ρωσία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνώρισε επίσημα το καθεστώς των Ταλιμπάν

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έκανε δεκτά τα διαπιστευτήρια ενός νέου πρεσβευτή του Αφγανιστάν στη Μόσχα, γεγονός που την καθιστά την πρώτη χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

«Πιστεύουμε ότι η πράξη της επίσημης αναγνώρισης της κυβέρνησης του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της παραγωγικής διμερούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας σε διάφορους τομείς», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ

