Guardian: Ο Μασκ εξετάζει τη δημιουργία νέου κόμματος για επιρροή στο Κογκρέσο

Ο νέος πολιτικός σχηματισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον οποίο ο Έλον Μασκ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ίσως χρηματοδοτήσει, θα μπορούσε αρχικά να επικεντρωθεί σε έναν μικρό αριθμό εφικτών εδρών στη Βουλή και τη Γερουσία, με στόχο να αποτελέσει την καθοριστική ψήφο σε σημαντικά ζητήματα, δεδομένων των μικρών περιθωρίων στο Κογκρέσο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, πολυδισεκατομμυριούχος Μασκ, ανέπτυξε αυτή την προσέγγιση την Παρασκευή σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την οποία και κατέχει, συνεχίζοντας τη δημόσια διαμάχη του με τον Ντόναλντ Τραμπ για το νομοσχέδιο δαπανών που ο πρόεδρος υπέγραψε σε νόμο.

«Ένας τρόπος να το υλοποιήσουμε θα ήταν να επικεντρωθούμε ακριβώς σε 2 ή 3 έδρες στη Γερουσία και σε 8 έως 10 περιφέρειες της Βουλής», έγραψε ο Μασκ, ο οποίος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και επέβλεψε σκληρές περικοπές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση μετά την έναρξη της δεύτερης προεδρίας Τραμπ τον Ιανουάριο. «Δεδομένων των οριακών πλειοψηφιών, αυτό θα αρκούσε για να αποτελέσει την καθοριστική ψήφο σε αμφιλεγόμενους νόμους, διασφαλίζοντας ότι υπηρετούν τη γνήσια βούληση του λαού», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει ο Guardian ο Μασκ δεν διευκρίνισε ποιες έδρες μπορεί να εξετάζει.

Σε άλλη ανάρτηση την Παρασκευή, ημέρα που οι ΗΠΑ γιόρταζαν την 249η επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας τους από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μασκ δημοσίευσε μια δημοσκόπηση ρωτώντας τους ακολούθους του στο X αν θα έπρεπε να προχωρήσει στην προγενέστερη ιδέα του για τη δημιουργία του λεγόμενου «America party», ώστε να αμφισβητήσει τόσο τους Ρεπουμπλικάνους όσο και τους Δημοκρατικούς. Περισσότερο από το 65% περίπου 1,25 εκατ. απαντήσεων έδειχνε «ναι» μέχρι το πρωί του Σαββάτου.

«Η Ημέρα Ανεξαρτησίας είναι η τέλεια στιγμή να ρωτήσεις αν θέλεις ανεξαρτησία από το δικομματικό (κάποιοι θα έλεγαν μονοκομματικό) σύστημα!» έγραψε επίσης συνοδευτικά στη δημοσκόπηση, την οποία προώθησε πολλές φορές καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής.

Οι αναρτήσεις του Μασκ ήρθαν αφότου ξόδεψε 277 εκατ. δολάρια από την περιουσία του στηρίζοντας την επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ το 2024. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος τον αντάμειψε διορίζοντάς τον επικεφαλής του λεγόμενου «τμήματος κυβερνητικής αποδοτικότητας», ή Doge, που απότομα και χαοτικά προχώρησε σε περικοπές διάφορων κυβερνητικών θέσεων και προγραμμάτων, ισχυριζόμενο ότι εξοικονόμησε 190 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, οι ενέργειες του Doge μπορεί επίσης να κόστισαν στους φορολογουμένους 135 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση της Partnership for Public Service, ενός μη κομματικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού που μελετά το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό.

Ο Μασκ αποχώρησε από το Doge στα τέλη Μαΐου και πρόσφατα εξοργίστηκε με τη στήριξη του Τραμπ σε νομοσχέδιο προϋπολογισμού που θα αύξανε το χρέος των ΗΠΑ κατά 3,3 τρισ. δολάρια. Απείλησε να στηρίξει οικονομικά εσωκομματικές προκλήσεις κατά κάθε μέλους του Κογκρέσου που υποστήριξε το νομοσχέδιο δαπανών του Τραμπ, ενώ υποσχέθηκε επίσης να «δημιουργήσει το America Party» αν περνούσε.

Η Βουλή ψήφισε 218 υπέρ και 214 κατά του νομοσχεδίου, με μόλις δύο Ρεπουμπλικάνους να ενώνονται με όλους τους Δημοκρατικούς που το καταψήφισαν ανεπιτυχώς. Στη Γερουσία, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έσπασε την ισοπαλία 50-50 υπέρ του νομοσχεδίου, το οποίο ο Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής δημοσκόπησης του Μασκ για το America Party.

Η κατανομή των ψήφων για το νομοσχέδιο δαπανών του Τραμπ κατέδειξε πόσο οριακά κερδίζει η πλειοψηφία στο Κογκρέσο σε ορισμένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει τον Μασκ, ο οποίος κατάγεται από τη Νότια Αφρική και είναι πολιτογραφημένος Αμερικανός από το 2002, ότι η άμεση αντίθεσή του στην ατζέντα του θα του κοστίσει προσωπικά. Ο πρόεδρος, που πρόσφατα προώθησε μαζικές απελάσεις μεταναστών, συζήτησε δημόσια το ενδεχόμενο απέλασης του Μασκ από τις ΗΠΑ, καθώς και τη διακοπή κυβερνητικών συμβολαίων για κάποιες από τις εταιρείες του.

«Χωρίς επιδοτήσεις, ο Έλον πιθανότατα θα έπρεπε να κλείσει και να επιστρέψει στη Νότια Αφρική», έγραψε ο Τραμπ στη δική του πλατφόρμα Truth Social.

Ο πρόεδρος είπε επίσης σε ομάδα δημοσιογράφων στη Φλόριντα: «Μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε τον Doge πάνω στον Έλον. Ο Doge είναι το τέρας που ίσως χρειαστεί να επιστρέψει και να φάει τον Έλον. Δεν θα ήταν τρομερό αυτό;».

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Politico: ΗΠΑ και Κίνα άρουν τους περιορισμούς εξαγωγών σε βασικά προϊόντα