Αυστρία: Ηλικιωμένος σκότωσε σύζυγο και κόρη και μετά αυτοκτόνησε

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην πόλη Λιντς της Αυστρίας, όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έξω από εστιατόριο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας την Πέμπτη.



Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση έχει εντοπιστεί και κατασχεθεί.



Σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung, πρόκειται για υπόθεση πυροβολισμών, κατά την οποία ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.



Η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες αυτές, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των νεκρών ή τα πιθανά κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό.



Οι έρευνες των αυστριακών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Διαβάστε επίσης:

Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινά πληγματα στη Γάζα

Κίνα - τραγωδία: 16χρονη βρέθηκε στο κενό από zip line - Σοκαριστικό βίντεο