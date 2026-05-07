ΠΕΜ.07 Μαΐ 2026
ΚΟΣΜΟΣ
Αυστρία: Ηλικιωμένος σκότωσε σύζυγο και κόρη και μετά αυτοκτόνησε
Αυστρία αστυνομία
clock 17:44 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην πόλη Λιντς της Αυστρίας, όπου τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έξω από εστιατόριο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση έχει εντοπιστεί και κατασχεθεί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kronen Zeitung, πρόκειται για υπόθεση πυροβολισμών, κατά την οποία ένας ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες αυτές, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των νεκρών ή τα πιθανά κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό.

Οι έρευνες των αυστριακών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Αυστρία Πυροβολισμοί
