Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έχουμε λάβει αίτημα για άρση ασυλίας - Είχαμε εγκρίνει τη δραστηριότητά του με τη ΜΚΟ

Νέα δεδομένα και έντονο παρασκήνιο προστίθενται στο θρίλερ γύρω από την πολύκροτη υπόθεση του Qatargate, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε επίσημα θέση, βάζοντας «φρένο» στις πληροφορίες των τελευταίων ωρών που ήθελαν τις βελγικές δικαστικές αρχές να έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην επιτρόπου και νυν βουλευτή, Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Σε μια κρίσιμη ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες, το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθάρισε το θεσμικό τοπίο, επισημαίνοντας ότι δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενέργεια από τη μεριά των βελγικών διωκτικών αρχών που να αφορά το πρόσωπο του Έλληνα πολιτικού, αφήνοντας την υπόθεση σε φάση αναμονής.

Ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μπάλας Ουζβάρι, ήταν κατηγορηματικός κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, θέλοντας να ξεδιαλύνει τις εντυπώσεις. «Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην επιτρόπου», δήλωσε ρητά, προσθέτοντας παράλληλα ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος έχει καταθέσει κάποιο αίτημα προς την Επιτροπή για παροχή νομικής συνδρομής.

Ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να εισέλθει στην ουσία του κατηγορητηρίου, υπενθυμίζοντας ότι η ποινική διαδικασία που διεξάγεται από τη βελγική δικαιοσύνη βρίσκεται σε εξέλιξη και προστατεύεται από το δικαστικό απόρρητο. Ωστόσο, η Κομισιόν προχώρησε σε μια σημαντική θεσμική υπενθύμιση, επιβεβαιώνοντας ότι η δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη ΜΚΟ Fight Impunity είχε λάβει την πλήρη και επίσημη έγκριση των Βρυξελλών.

Το «πράσινο φως» του 2021 με όρους και η επανεξέταση

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ελβετίας των Βρυξελλών, τα πρώην μέλη του Κολεγίου των Επιτρόπων υποχρεούνται για τα δύο πρώτα χρόνια μετά την αποχώρησή τους να ζητούν ειδική άδεια για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα.

Η ακολουθία των γεγονότων για την υπόθεση Αβραμόπουλου έχει ως εξής:

Φεβρουάριος 2021: Η Κομισιόν ζητά τη γνωμοδότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας.

Έγκριση με «αστερίσκους»: Το Κολέγιο των Επιτρόπων εγκρίνει τη συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου στη ΜΚΟ, θέτοντας όμως «συγκεκριμένους όρους» και «ορισμένες επιφυλάξεις» για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Δεκέμβριος 2022: Ξεσπά το σκάνδαλο Qatargate. Η Κομισιόν προχωρά σε έκτακτη επανεξέταση του φακέλου και ζητά γραπτές διευκρινίσεις από τον πρώην επίτροπο.

«Εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων που περιλαμβάνονταν στην αντίστοιχη απόφαση», υπογράμμισε ο κ. Ουζβάρι, διαχωρίζοντας πάντως τη θεσμική έγκριση της εργασίας από τυχόν μεταγενέστερη παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να ερευνούν οι δικαστές.

Το «χρυσό» συμβούλιο της ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι

Η ΜΚΟ Fight Impunity βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα καθώς ο ιδρυτής της, ο πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, θεωρείται ο «εγκέφαλος» της κλοπής και του χρηματισμού από ξένα κράτη.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ως Επίτροπος Μετανάστευσης το 2019, είχε λάβει την άδεια να συμμετάσχει στο τιμητικό συμβούλιο της οργάνωσης, με μηνιαία αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Αμέσως μόλις έσκασε η βόμβα των συλλήψεων τον Δεκέμβριο του 2022, ο κ. Αβραμόπουλος, μαζί με άλλες εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες που μετείχαν στο ίδιο συμβούλιο, υπέβαλαν πάραυτα τις παραιτήσεις τους, διαχωρίζοντας τη θέση τους από τις παράνομες δραστηριότητες του Παντσέρι. Η δήλωση της Κομισιόν απομακρύνει, προς το παρόν, το ενδεχόμενο μιας άμεσης δικαστικής σύγκρουσης, ωστόσο η εξέλιξη της βελγικής έρευνας συνεχίζει να προκαλεί νευρικότητα στους διαδρόμους των ευρωπαϊκών θεσμών.

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