Κρήτη: "Τα χρώματα των εποχών" - Εικαστική έκθεση στο Ειρηνοδικείο Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου φιλοξενεί στον χώρο του «Ειρηνοδικείου» Αγίου Νικολάου την έκθεση του εικαστικού Νίκου Κουλουρά με τίτλο «Χρώματα των Εποχών».

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 26 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου 2026.

Ώρες λειτουργίας : 18:00 – 20:30

Είσοδος ελεύθερη

Ενημερωτικό Σημείωμα

ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ – COLOURS OF THE SEASONS

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Ο εικαστικός Νίκος Κουλούρας παρουσιάζει τη νέα του έκθεση νερομπογιάς με τίτλο «Χρώματα των Εποχών» - μια συλλογή έργων εμπνευσμένων από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη ομορφιά της φύσης.

Μέσα από τοπία, θάλασσες, δέντρα, λουλούδια και στιγμές της καθημερινότητας, τα έργα αποτυπώνουν τη μοναδική ατμόσφαιρα κάθε εποχής από την αναγέννηση της άνοιξης έως τη γαλήνη του χειμώνα.

Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο του «Ειρηνοδικείου» Αγίου Νικολάου και προσκαλεί του φίλους της Τέχνης σε ένα εικαστικό ταξίδι μέσα από το χρώμα, το φως και τις εναλλαγές της φύσης.

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