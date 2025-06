Άγριο ξύλο στις ιπποδρομίες του Άσκοτ: Νεαροί πιάστηκαν στα χέρια (εικόνες, βίντεο)

Ο καυτός ήλιος σε συνδυασμό με μπύρες και άφθονη σαμπάνια αποδείχθηκε «εκρηκτικό» κοκτέιλ για δύο νεαρούς στις ιπποδρομίες του Άσκοτ, καθώς γρήγορα άναψαν τα αίματα και η κατάσταση ξέφυγε, με τους νεαρούς μάλιστα να πιάνονται στα χέρια και να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια χιλιάδων αποσβολωμένων παρευρισκομένων .

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, δύο άνδρες φορώντας κοστούμια πιάστηκαν άγρια στα χέρια με αποτέλεσμα να ανταλλάσσουν πολλές μπουνιές, μέχρι που ο ένας βγαίνει... νοκ αουτ μετά από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχθηκε.

Φυσικά οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι δίχως να ξέρουν πως να αντιδράσουν, μέχρι που μια ομάδα νεαρών έσπευσε να χωρίσει τους δύο άνδρες.

Ο ένας από τους εμπλεκομένους στον καβγά που φορούσε γκρι κοστούμι σύρθηκε μακριά, ενώ ο άλλος σηκώθηκε από το έδαφος με αίμα να τρέχει από το πρόσωπό του.

Ο ματωμένος θεατής σκούπισε το πρόσωπό του, ενώ είχε λερώσει με αίμα το κρεμ παντελόνι του. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς προκάλεσε αυτή την αντιπαράθεση και πώς ακριβώς η κατάσταση βγήκε τόσο γρήγορα εκτός ελέγχου.

Παρά τα «παρατράγουδα» που σημειώθηκαν το Royal Ascot διατήρησε για ακόμη μια χρονιά τη φήμη του ως «στολίδι» του ιπποδρόμου. Μεταξύ άλλων το «παρών» έδωσε η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, JK Rowling, ενώ την έναρξη του event σήμαναν ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η βασίλισσα Καμίλα, με την παραδοσιακή άφιξή τους με άμαξες.

