Αγόρασε ένα «άχρηστο» άγαλμα για 300 λίρες: Τώρα μπορεί να αξίζει έως 100.000

Μια απίστευτη ανακάλυψη στη Βρετανία μπορεί να μετατρέψει μια αγορά μόλις 300 λιρών σε κέρδος έως και 100.000 λίρες. Ένα μαρμάρινο γλυπτό περίπου 290 ετών, που βρέθηκε σε μάντρα παλαιών υλικών στο Γουίλτσαϊρ, αποδείχθηκε ότι είναι έργο του σημαντικού Ιταλού γλύπτη Pietro Bracci.

Το μικρό γλυπτό, ύψους περίπου 26 ιντσών, απεικονίζει τον Πάπα Κλήμη ΙΒ΄ Κορσίνι και αποτελεί μαρμάρινη μακέτα για ένα μεγαλύτερο χάλκινο άγαλμα που είχε δημιουργήσει ο Bracci. Το χάλκινο έργο τοποθετήθηκε αρχικά στο Palazzo Nuovo στο Καπιτώλιο της Ρώμης, αλλά καταστράφηκε και λιώθηκε το 1798, κατά την Πρώτη Γαλλική Δημοκρατία.

Statue found in Wiltshire salvage yard turns out to be work by Trevi Fountain sculptor worth £100k https://t.co/JDJqWErzPq — christina (@cmpre62) September 30, 2026

Η μακέτα είχε προηγουμένως βρεθεί σε εξοχική κατοικία κοντά στο Άντοβερ του Χάμσαϊρ και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε μάντρα, καθώς οι ιδιοκτήτες της θεωρούσαν ότι ήταν κατασκευασμένη από μπετόν. Ένας οικοδόμος, ωστόσο, υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για κάτι πιο σημαντικό και την αγόρασε έναντι 300 λιρών. Αργότερα διαπίστωσε ότι ήταν μάρμαρο, χωρίς όμως να γνωρίζει ακόμη την πραγματική προέλευση και αξία της.

Το έργο είναι σε αρκετά φθαρμένη κατάσταση, καθώς φαίνεται να είχε παραμείνει για περίπου 50 χρόνια σε εξωτερικό χώρο, πιθανότατα σε κήπο. Παρά τις φθορές, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς εκτιμάται ότι είναι η μοναδική γνωστή σωζόμενη μακέτα για το χαμένο χάλκινο άγαλμα του Πάπα. Μέχρι σήμερα, η μοναδική γνωστή απεικόνιση του έργου ήταν ένα χαρακτικό των Stefano και Rocco Pozzi.

Junkyard statue that builder snapped up for £300 could sell for massive £100,000 https://t.co/zSFgnslBBH — Daily Mail (@DailyMail) September 30, 2026

Το γλυπτό θα δημοπρατηθεί στις 8 Οκτωβρίου από τον οίκο Woolley & Wallis στο Σάλισμπερι, με αρχική εκτίμηση 10.000 λίρες. Ωστόσο, το διεθνές ενδιαφέρον που έχει ήδη εκδηλωθεί δημιουργεί προσδοκίες ότι η τιμή μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 100.000 λίρες. Ο ειδικός του οίκου δημοπρασιών Mark Yuan Richards χαρακτήρισε την ανακάλυψη εξαιρετικά σημαντική, επισημαίνοντας τη σπανιότητα του έργου και τη σύνδεσή του με τον Bracci. Το πώς κατέληξε η μακέτα σε έναν κήπο του Χάμσαϊρ παραμένει άγνωστο. Μεταξύ των πιθανών σεναρίων είναι να είχε δοθεί ως δώρο σε Βρετανό που συμμετείχε στο Grand Tour ή ως διπλωματικό δώρο.

Ο Pietro Bracci ήταν από τους σημαντικότερους γλύπτες της Ρώμης τον 18ο αιώνα και είναι ιδιαίτερα γνωστός για την κεντρική μορφή της Fontana di Trevi. Φιλοτέχνησε επίσης πορτρέτα και ταφικά μνημεία για τους Πάπες Βενέδικτο ΙΓ΄ και Βενέδικτο ΙΔ΄. Το χάλκινο άγαλμα του Κλήμη ΙΒ΄ είχε παραγγελθεί το 1736 από τη Ρωμαϊκή Σύγκλητο, προς τιμήν της συμβολής του Πάπα στην ανανέωση της Ρώμης και τη στήριξη των Μουσείων του Καπιτωλίου. Ο Κλήμης ΙΒ΄ κυβέρνησε την Καθολική Εκκλησία από το 1730 έως το 1740 και συνδέθηκε επίσης με την έναρξη της κατασκευής της Fontana di Trevi.

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