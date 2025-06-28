Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός πατέρας και ο 13χρονος γιος του σε τροχαίο
clock 19:13 | 28/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγικό θάνατο βρήκαν ένας πατέρας 44 ετών και ο γιος του 13 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Βέροιας και συγκεκριμένα, στον άξονα από τη Χαλκηδόνα προς τον Λουδία.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επίσης, η σύζυγος του 44χρονου και ακόμη ένα ανήλικο παιδί της οικογένειας, συγκρούστηκε με φορτηγο. Η γυναίκα και το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η ανάρτηση της πυροσβεστικής:

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός ενός άνδρα και ενός ανήλικου χωρίς τις αισθήσεις τους, καθώς και ενός τραυματισμένου ανήλικου από Ε.Ι.Χ. όχημα και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην περιοχή Λουδίας Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

