Θλίψη για τον ιερέα που έχασε τη ζωή του σε παραλία

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ξηρομέρου η είδηση του ξαφνικού θανάτου του ιερέα, γνωστού ως παπά Τάκη, από τον Αστακό.

Ο άτυχος ιερέας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της Φοινικιάς στο Μεσολόγγι, στην περιοχή των αλυκών, όπου είχε πάει να κάνει μπάνιο.

Η απώλειά του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, γνωστό για την καλοσύνη και το πνευματικό του έργο στον Αστακό και την ευρύτερη περιοχή.

