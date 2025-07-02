ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Θλίψη για τον ιερέα που έχασε τη ζωή του σε παραλία
παπα τάκης αστακός
clock 09:31 | 02/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ξηρομέρου η είδηση του ξαφνικού θανάτου του ιερέα, γνωστού ως παπά Τάκη, από τον Αστακό.

Ο άτυχος ιερέας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της Φοινικιάς στο Μεσολόγγι, στην περιοχή των αλυκών, όπου είχε πάει να κάνει μπάνιο.

Η απώλειά του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση, καθώς επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, γνωστό για την καλοσύνη και το πνευματικό του έργο στον Αστακό και την ευρύτερη περιοχή.

Ιερέας Μεσολόγγι Παραλία
