Λάρισα: Η διπλή φρίκη που βίωναν τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν κακοποιημένα

Συνεχίζονται οι σοκαριστικές αποκαλύψεις γύρω από τη φρίκη που βίωναν τα δυο αδέρφια στη Λάρισα στα χέρια της προφυλακισμένης μητέρας τους και του «Γιάννη», όπως τον κατονόμασαν αμφότερα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί ερευνούν τα σημάδια και τις ζωγραφιές με μαρκαδόρο στα κορμάκια και τα πρόσωπα των δύο παιδιών κι έχουν βάλει στο «στόχαστρο» παράνομες ιστοσελίδες με παιδιά, καθώς μόνο τυχαία δεν ήταν τα εν λόγω σημάδια σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Να θυμίσουμε πως τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο με καψίματα από τσιγάρα και εμφανώς υποσιτισμένα ωστόσο είχαν σημάδια από μαρκαδόρους στα σώματά τους και στα γεννητικά τους όργανα.

Από την πρώτη στιγμή αυτά τα σημάδια μπήκαν στα μπλοκάκια των αξιωματικών της ΕΛΑΣ, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που τα αντικρίζουν και δεν αποκλείεται πίσω από τη φρίκη που ζούσαν να δυο αδέρφια να βρίσκεται κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή υπόθεση κακοποίησης...

Η μητέρα συνευρισκόταν με άνδρες στο ίδιο δωμάτιο που κοιμούνταν τα παιδιά

Παράλληλα, ο σύντροφός της μητέρας απολογείται σήμερα, ενώ ο βιολογικός πατέρας που επίσης είναι κατηγορούμενος για αυτή τη φριχτή υπόθεση θα δώσει εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέα ηχητικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες για τον εφιάλτη που βίωναν τα δυο μικρά αγγελούδια.

«Το ξέρεις Μαράκι μου, τώρα έχει πέντε μήνες που τρέχω με αυτό το θέμα που έχω με τα μάτια, με το μούδιασμα και με τη ζάλη και ότι δε δουλεύω. Τώρα είναι δύσκολο...», ακούγεται στο ηχητικό με τη μητέρα να μιλάει, αλλά παράλληλα ακούγονται οι φωνές και τα ουρλιαχτά των παιδιών, τα οποία δεν φαίνεται να συγκινούν την 32χρονη μητέρα. Απτόητη συνέχιζε να μιλά στο τηλέφωνο σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Μαρτυρίες αναφέρουν σοκαριστικά στοιχεία για τη μητέρα, η οποία φέρεται να συνευρισκόταν με άνδρες στον ίδιο χώρο που κοιμούνταν τα παιδιά της.



Φίλη της κατηγορούμενης αποκαλύπτει: «Συνευρισκόταν και με άλλους άνδρες στο σπίτι, όταν τα παιδιά κοιμόντουσαν. Στο κρεβάτι δίπλα εκεί που κοιμόντουσαν τα παιδιά αυτή έκανε ό,τι έκανε με άλλον. Στο ίδιο δωμάτιο. Τραγικό. Όποιον άντρα έβλεπαν τον φώναζαν μπαμπά».

«Κάποιες φορές τα άκουγα να κλαίνε και λέω "γιατί κλαίνε" λέω "τα παιδιά" λέω πάλι και μου λέει "κάνουν ζημιές τα μάλωσα εγώ"», λέει φίλη της οικογένειας.

Η 32χρονη μάνα ζητούσε ελεημοσύνη στα τηλεφωνά όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίαζε κάτι άλλο... Φωτογραφιζόταν στη φύση να κάνει γυμναστική, τραγουδούσε ενώ ακόμη και την ημέρα που πήγε τα αγγελούδια της στο νοσοκομείο ανέβαζε selfies στο facebook και ζητούσε να της βάψουν τα μαλλιά!

Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας αμίλητη και απαθής. Κατηγορεί για όλα τον βιολογικό πατέρα των παιδιών με τον οποίο ήταν σε διάσταση τα τελευταία 5 χρόνια.

«Ο σύζυγός μου κρατούσε το τσιγάρο με το δεξί του χέρι και συνεχώς έκαιγε και εμένα και τα παιδιά. Την κόρη μου την έκαιγε στα χέρια της και τον μικρό στον αυχένα. Είκοσι λεπτά μας έκαιγε και μας χτυπούσε....», ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη μητέρα.

Τα παιδάκια τα οποία θα εξεταστούν και για σεξουαλική κακοποίηση αφού έφεραν ζωγραφιές στα γεννητικά τους όργανα. Βάζουν στο κάδρο και τον βιολογικό πατέρα αλλά και τον 50χρονο ταξιτζή σύντροφο της μητέρας τους.

«Το σημάδι στο μάγουλο, μου το έκανε ο Γ...., φύσηξε τον καπνό πάνω μου και το έσβησε. Αυτός μας τα έκανε όλα, αυτός μας πονούσε συνέχεια», λέει το πεντάχρονο αγόρι.

«Ο μπαμπάς με χτυπάει. Τα σημάδια στο χεράκι μου τα έκανε ο μπαμπάς. Να, δείτε πώς είναι...», είπε το κοριτσάκι.

