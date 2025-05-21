Κακοποίηση παιδιών στη Λάρισα: Προφυλακίστηκε η 32χρονη μητέρα

Προφυλακίστηκε η 32χρονη μητέρα στη Λάρισα, για την κακοποίηση των δύο παιδιών της, ηλικίας 5 και 6 ετών αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα των δύο παιδιών δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή και οδηγήθηκε στη φυλακή. Εις βάρος της είχε ασκηθεί δίωξη για ενδοοικογενειακή βία, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το χρονικό της διπλής κακοποίησης στη Λάρισα

Παράλληλα, συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση κακοποίησης δύο παιδιών στη Λάρισα, με ευρήματα συστηματικής βίας και αντιφατικές καταθέσεις.

Το βράδυ του Σαββάτου, 17 Μαΐου, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για δύο ανήλικα παιδιά με εμφανή σημάδια κακοποίησης. Η 32χρονη μητέρα είχε προσέλθει στα επείγοντα με την 6χρονη κόρη της, η οποία δεν αισθανόταν καλά λόγω παθολογικού προβλήματος.

Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν εκτεταμένες δερματικές βλάβες στα άνω και κάτω άκρα του κοριτσιού, κάποιες εκ των οποίων έμοιαζαν με εγκαύματα από τσιγάρο. Οι γιατροί αποφάσισαν να εξετάσουν και τον 5χρονο αδελφό της, στον οποίο διαπιστώθηκαν αντίστοιχες βλάβες στα άκρα, στους γλουτούς και στην αυχενική μοίρα. Σοκαριστικό εύρημα αποτέλεσαν τα ζωγραφισμένα με μαρκαδόρο γεννητικά του όργανα και οι γλουτοί του.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ακολούθησε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα τραύματα δεν ήταν όλα πρόσφατα, κάτι που δείχνει συστηματική κακοποίηση, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης.

Η 32χρονη μητέρα αρνήθηκε κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας πως τα σημάδια προέρχονται από τσιμπήματα εντόμων. Στη συνέχεια φέρεται να υπέδειξε τον βιολογικό πατέρα των παιδιών ως δράστη. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στο παρελθόν ο πατέρας είχε καταγγείλει τη μητέρα για το αδίκημα της έκθεσης, λέγοντας ότι την ωθούσε στην πορνεία ένας ταξιτζής που τώρα αναζητείται. Ωστόσο, τότε δεν είχαν προκύψει επαρκή στοιχεία και τα παιδιά παρέμειναν μαζί της. Από την πλευρά της, και η 32χρονη είχε καταγγείλει τον πατέρα για ενδοοικογενειακή βία.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι αποκαλύψεις προκαλούν οργή και προβληματισμό για την έλλειψη έγκαιρης παρέμβασης των αρμόδιων αρχών.

Στα δικαστήρια και ο 50χρονος σύντροφος της μητέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας έφθασε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης ο 50χρονος ταξιτζής που κατηγορείται για την υπόθεση κακοποίησης δύο παιδιών που αποκαλύφθηκε την περασμένη Δευτέρα και συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι ενδοοικογενειακή σωματική κακοποίηση, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και σωματική κακοποίηση, τις οποίες σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.gr αρνείται.

Ο 50χρονος, που διατηρεί και κατάστημα στη Λάρισα, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ μαζί του στον ανακριτή είναι από το πρωί η 32χρονη μητέρα με την οποία φέρεται να είχε σχέση, η οποία απολογείται.

Κατηγορούμενος είναι και ο βιολογικός πατέρας των παιδιών, ο οποίος όμως από χθες με δηλώσεις του αρνείται τις κατηγορίες, παρουσιάζοντας και άλλοθι για την ημέρα που η μητέρα των δύο παιδιών υποστηρίζει ότι πήγε στο σπίτι και τα κακοποίησε. Ο βιολογικός πατέρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί για την ερχόμενη Δευτέρα.