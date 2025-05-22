Αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίηση του ΒΟΑΚ - Στη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης

Με την κύρωση από τη Βουλή της σύμβασης παραχώρησης, η οποία συζητείται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα οδικά έργα στη χώρα, του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), προϋπολογισμού 1,75 δις. ευρώ.

Το δημόσιο εκτός από την χρηματοδοτική του συμβολή για την κατασκευή του έργου (693 εκατ. εκ των οποίων τα 200 θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, συν 99 εκατ. σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά) αναλαμβάνει την επιδότηση των διοδίων (πληρωμή σκιωδών διοδίων) καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης (35 χρόνια).

Βάσει της σύμβασης η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται, για το έργο παραχώρησης με ανενεργό το δικαίωμα προαίρεσης, σε 343,8 εκατ. ευρώ (τμήμα Χανιά – Χερσόνησος) ενώ με ενεργό το δικαίωμα προαίρεσης, σε 400,7 εκατ. για το τμήμα Κίσσαμος – Χερσόνησος (343,8 εκατ. για το Χανιά – Χερσόνησος και 56,9 εκατ. για το Κίσσαμος – Χανιά). Τα προαναφερόμενα ποσά αναφέρονται στην προεξοφλημένη αξία (παρούσα αξία), επιβαρύνουν το Εθνικό Σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) και θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Το ύψος της αποζημίωσης αυτής ανέρχεται στο 64,62% του εκάστοτε καταβαλλόμενου διοδίου από τον χρήστη, ποσοστό το οποίο είναι δυνατόν να μειώνεται ή και να μηδενίζεται όταν διαπιστώνεται, σε ετήσια βάση, υπέρβαση της απόδοσης δεσμευτικής επένδυσης.

Το ανώτατο ύψος διοδίων για τα οχήματα κατηγορίας 2, δηλαδή για οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,2 μ. ορίζεται σε 0,053 ευρώ/χλμ. (χωρίς ΦΠΑ) όπως ισχύει σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας, ενώ αποτελεί υποχρέωση του Παραχωρησιούχου, κατά την περίοδο λειτουργίας, να εγκαταστήσει σύστημα διοδίων που θα διασφαλίζει την αναλογική χρέωση των χρηστών βάσει της διανυόμενης απόστασης με τη χρήση σημείων καταγραφής ηλεκτρονικών διοδίων.

Η σύμβαση παραχώρησης η οποία υπεγράφη στις αρχές Μάϊου μεταξύ του Δημοσίου, της παραχωρησιούχου εταιρίας «Δικταίον Παραχωρήσεις ΜΑΕ» και του αρχικού μετόχου, της ΓΕΚ Τέρνα, προβλέπει προσωρινή λειτουργία μετωπικών σταθμών διοδίων (ΜΣΔ) κατά την περίοδο μερικής λειτουργίας), υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένα τμήματα του έργου. Τα υπόψη μετωπικά διόδια θα καταργηθούν με την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και τότε θα εφαρμοστεί το αναλογικό ηλεκτρονικό σύστημα επιβολής διοδίων.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η προσωρινή επιβολή μετωπικών διοδίων ως εξής:

Προσωρινός Μετωπικός Σταθμός Διοδίων μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου (ΛΙΚ) Γεωργιούπολης και του Α/Κ Ατσιπόπουλου εφόσον αποδοθούν σε κυκλοφορία τα τμήματα Βρύσες/Βάμος— Ατσιπόπουλο και Αμάρι Σκαλέτα/Λατζιμά μήκους 34,3 χλμ. Πρόσθετη προϋπόθεση τίθεται η προηγούμενη ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για την αναβάθμιση παράκαμψης Ρεθύμνου μήκους 7 χλμ.

Προσωρινός Μετωπικός Σταθμός Διοδίων μεταξύ του Α/Κ Φόδελε και του Α/Κ Λινοπεραμάτων με την απόδοση σε κυκλοφορία του τμήματος Φόδελε – Λινοπεράματα μήκους 13χλμ. με πρόσθετη προϋπόθεση την ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για την αναβάθμιση της παράκαμψης Ηρακλείου μήκους 35,2 χλμ.

Προσωρινός Μετωπικός Σταθμός Διοδίων μεταξύ του Α/Κ Αγίων Πάντων και του Α/Κ Βάμου/Βρυσών με την απόδοση σε κυκλοφορία του τμήματος Σούδα Α/Κ Βρυσών/Βάμου μήκους 25,15 χλμ., 6 μήνες πριν από λήξη Περιόδου Μελετών Κατασκευών (Περίοδος ΤΙ), με πρόσθετη προϋπόθεση την ολοκλήρωση των εργασιών πολιτικού μηχανικού για την αναβάθμιση της παράκαμψης Χανίων μήκους 8 χλμ.

Δεν θα επιβαρύνονται με διόδια οι διαδρομές μεταξύ κόμβων που εξυπηρετούν αστικές μετακινήσεις: Στην παράκαμψη Χανίων: Βαμβακόπουλο, Μουρνιές, Σούδα (Νέος Προαίρεση), Σούδα. Στην παράκαμψη Ρεθύμνου, Ατσιπόπουλο, Αγ.Γαλήνης, Αμαρίου και στην παράκαμψη Ηρακλείου, Γαζίου, Πανεπιστημίου (νέος), Μεσσαρά – Τυμπακίου, Φοινικιάς (νέος), Παπαναστασίου Κνωσσού, Βιομηχανικής – Βιάνου.

Έπένδυση έως 243,5 εκατ. ευρώ

Η ΓΕΚ Τέρνα από την πλευρά της έχει προσκομίσει στο υπουργείο Υποδομών έγγραφα προγράμματος Κοινού Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου για ποσό έως 1,301 δις. ευρώ που έχει εξασφαλίσει από τις Alpha Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Πειραιώς.

Βάσει της σύμβασης τα δάνεια του παραχωρησιούχου ανέρχονται σε 1,079 δις. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, χωρίς αυτή 971,8 εκατ.), ενώ η δεσμευτική επένδυση (ίδια συμμετοχή) του παραχωρησιούχου, διακρίνεται σε μετοχικό κεφάλαιο 131,412 εκατ. και σε δευτερογενές χρέος ύψους 87,963 εκατ. (συνολικά 219,375 εκατ. ευρώ). Σε περίπτωση υλοποίησης της προαίρεσης η συνολική δεσμευτική επένδυση της ΓΕΚ Τέρνα θα διαμορφωθεί σε 243,567 εκατ. ευρώ.

