Λαϊκές αγορές μόνο με παραγωγούς – Το σχέδιο για «καθαρές» τιμές

Στη δημιουργία λαϊκών αγορών μόνο για παραγωγούς αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο της 28ης Μαΐου θα εισηγηθεί τη δημιουργία και λαϊκών αγορών αποκλειστικά για παραγωγούς, χωρίς να αλλάξει το σημερινό σύστημα.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να προστεθεί η δυνατότητα της αδιαμεσολάβητης πώλησης από το χωράφι στο ράφι, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, ενισχύοντας και τους παραγωγούς.

Με αυτόν τον τρόπο οι καταναλωτές θα αποκτήσουν ακόμη μία επιλογή για να κάνουν τις αγορές τους απευθείας από τους παραγωγούς και σε καμία περίπτωση να μην λειτουργούν οι συγκεκριμένες αγορές εις βάρος των λαϊκών αγορών ή του παραδοσιακού λιανεμπορίου όπως είναι τα καταστήματα μαναβικής.

Ο ίδιος ο υπουργός, κατά καιρούς μάλιστα, έχει διαμηνύσει προς πάσα κατεύθυνση ότι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στα τρόφιμα είναι οι περισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και η διαρκής αύξηση του ανταγωνισμού.

Το σχέδιο

Η δημιουργία αγορών στις οποίες θα μπορούν να αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από τους παραγωγούς φρούτα, λαχανικά, ψάρια και άλλα βασικά τρόφιμα, έχει πολύ καλές προοπτικές να προχωρήσει τους επόμενους μήνες, καθώς ήδη λειτουργούν αντίστοιχες αγορές στο εξωτερικό.

Στην Ιταλία, στην Γαλλία ή στην Ισπανία για παράδειγμα υπάρχουν στεγασμένοι χώροι, όπου οι καταναλωτές μπορούν να βρουν μια σειρά από τρόφιμα όπως κρέας, γάλα, τυριά, ψάρια, ξηρούς καρπούς και φυσικά φρούτα και λαχανικά. Μάλιστα κάποιες από αυτές τις αγορές έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν και τις Κυριακές, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Συνήθως αυτές οι αγορές είναι κοντά στα κέντρα των πόλεων προκειμένου να έχουν πρόσβαση, όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές. Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να δημιουργηθεί μια τέτοια αγορά σε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους μεγάλους δήμους της χώρας, με απόφαση του κάθε Δήμου.

Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι να έρθουν πιο «κοντά» οι παραγωγοί με τους καταναλωτές, να πάρει σάρκα και οστά το σχέδιο για «καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι» και ταυτόχρονα να μειωθεί η «ψαλίδα» της τιμής από τους παραγωγούς μέχρι τους καταναλωτές. Επίσης, στόχος είναι να ενταθεί ακόμη περισσότερο ο ανταγωνισμός και να μειωθούν οι τιμές σε μια σειρά από βασικά αγαθά.

