«Ήταν λιπόθυμος και τον κλώτσαγαν»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου που δέχθηκε επίθεση σε λεωφορείο

Σοκ προκαλούν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε μέσα σε λεωφορείο στην Πετρούπολη.

Ο πατέρας του 15χρονου που έπεσε θύμα της επίθεσης, το βράδυ της 14ης Ιουνίου 2025, εξηγεί λεπτομερώς τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε μέσα στο λεωφορείο Α13 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ομόνοια – Κηπούπολη.

Όπως εξηγεί ο πατέρας, βρισκόταν εντός του λεωφορείου όταν μία παρέα νεαρών επιτέθηκε στην παρέα του, με αποτέλεσμα ένας 16χρονος να αρπάξει τον σουγιά και να μαχαιρώσει στο πόδι τον 15χρονο.

«Τρεις μπροστά βάραγαν και ένας πίσω μαχαίρωνε στα τυφλά»

Όπως ανέφερε ο πατέρας, από θαύμα δεν κινδύνευσε η υγεία του 15χρονου καθώς η πληγή στο πόδι του θα μπορούσε να του προκαλέσει μεγάλη ζημιά στα αγγεία. Δύο «νταήδες» από την παρέα των τραμπούκων συνέχιζαν να τον χτυπούν μάλιστα με μανία στο πρόσωπο όσο το παιδί του ήταν λιπόθυμο και έτρεχε το αίμα από το πόδι του. Το παιδί χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Παίδων «Αγία Σοφία».

«Τρεις μπροστά βάραγαν και ένας πίσω μαχαίρωνε στα τυφλά. Όταν ο γιος μου είχε λιποθυμήσει και έτρεχε το αίμα, τουλάχιστον 2 συνέχιζαν να τον κλωτσάνε στο πρόσωπο», ανέφερε.

Σχετικά με τους λόγους που οι 2 παρέες πιάστηκαν στα χέρια, ο πατέρας του 15χρονου ανέφερε πως ξεκίνησε από μία απλή παρεξήγηση.

«Το ένα παιδί γνώριζε ένα παλικάρι από την άλλη παρέα. Μίλησαν λίγο και επειδή ο γιος μου άκουσε μία λέξη στα αραβικά (έχει καταγωγή από αραβική χώρα) ρώτησε το παιδί από που είναι. Τότε ο άλλος παρεξηγήθηκε και ξεκίνησε να τον βρίζει. Πήγαν να κατέβουν και ξεκίνησε το παιδί παρεξηγήθηκε να τον φτύνει μαζί με τον… ο οποίος προσπάθησε να τον χτυπήσει αλλά δεν τα κατάφερε και κατέβηκαν από το λεωφορείο», είπε συγκεκριμένα.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν ξανά στο λεωφορείο και ο 16χρονος επιτέθηκε με τον σουγιά στον 15χρονο.

Σε βάρος του 16χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για συμπλοκή, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4 ανήλικοι.