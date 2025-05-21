Εύβοια: Λιτανεία στο Προκόπι για να σταματήσουν οι σεισμοί -Έγινε και περιφορά εικόνας στο χωριό

Πλήθος πιστών παραβρέθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στον πανηγυρικό εσπερινό του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Προκόπι Ευβοίας.

Οι πιστοί προσευχήθηκαν στη χάρη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης για να σταματήσουν οι σεισμοί των τελευταίων ημερών, ενώ μετά το πέρας του εσπερινού έγινε περιφορά της ιερής εικόνας στο χωριό.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, οι αντιδήμαρχοι Ευμορφία Πασχαλίδη, Γιάννης Καντζούρας, Αργύρης Λιάσκος, ο πρόεδρος της κοινότητας Απόστολος Χαλιούλιας, οι πρώην δήμαρχοι Πρόδρομος Ενωτιάδης και Γιώργος Τριάντης, ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Ευγενικός, ο αρχιερατικός επίτροπος πάτερ Μάρκου Ιωάννης και οι πατέρες Πατεράκης Δημήτριος, Σταμούλης Δημήτριος, Γκέκας Ιωάννης, Σεφέρης Ιωάννης.

Πηγή: evima.gr

