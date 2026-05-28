Ανήλικες λήστευαν με χρήση βίας άλλες νεαρές κοπέλες

Με απειλές και χρήση σωματικής βίας δύο ημεδαπά κορίτσια, 13 και 15 ετών, λήστευαν άλλες νεαρές κοπέλες, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Θύματά τους είναι πέντε ανήλικες και μία νεαρή ενήλικη.

Σε βάρος των δραστών σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και απόπειρα ληστείας κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ληστείες πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 Απριλίου 2026 έως και τις 5 Μαΐου του ίδιου έτους. Συνολικά ενέχονται σε 5 τετελεσμένες ληστείες και 1 απόπειρα, ενώ από τις παθούσες αφαίρεσαν ρουχισμό και αξεσουάρ.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο γονέων των δραστών για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

