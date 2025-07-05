Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου – Συνελήφθησαν τρεις 17χρονοι

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι τρεις 17χρονοι ημεδαποί συνελήφθησαν από στελέχη του Λιμεναρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για την βάναυση επίθεση σε βάρος ενός ανήλικου αγοριού, το οποίο υπέστη σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων κάταγμα στη γνάθο και απώλεια δοντιών.

Το agriniopress.gr, αναφέρει πως το περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα του θύματος στο Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων, αποκαλύπτοντας τη σοβαρότητα της επίθεσης. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαγνώστηκε το κάταγμα, και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς συνελήφθησαν επιπλέον πέντε ενήλικες, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου (άρθρο 360 Π.Κ.).

Πρόκειται για:

Δύο ημεδαπές γυναίκες, ηλικίας 44 και 48 ετών

Έναν 51χρονο ημεδαπό

Δύο αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 49 και 40 ετών

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Λιμεναρχείο Πρέβεζας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τις συνθήκες και τα κίνητρα του άγριου περιστατικού βίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

