Τα ζώδια της Παρασκευής

Κριός



Κριέ μου, η ψυχολογία σου είναι σε μια καλύτερη φάση σήμερα και το ότι ορισμένα οικονομικά κομμάτια προχωράνε μέσα από συζητήσεις την ενισχύει ακόμα περισσότερο. Αντιλαμβάνεσαι πως η στήριξη που παίρνεις από δικά σου άτομα, και κυρίως μέλη της οικογένειάς σου σε βοηθά να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά. Ναι, υπάρχουν έξοδα που θα σε τσιτώσουν κάπως, αλλά οκ. Το ‘χεις. Καλό είναι να είσαι ξεκάθαρος σε όσα πεις στους άλλους και να μην αφήσεις απόψεις και θέσεις δικών σου ανθρώπων να επηρεάσουν τις αποφάσεις που παίρνεις.

Ταύρος



Σήμερα, Ταύρε μου, από τη μία είσαι πιο άνετος επικοινωνιακά και μπορείς να ξεκαθαρίσεις πράγματα, αλλά και να λειτουργήσεις πιο ανοιχτά σε ιδέες που θα ακούσεις από τους άλλους. Δίνεις έμφαση σε λεπτομέρειες και μπαίνεις ενεργά στο να βοηθήσεις όσους στο ζητήσουν. Έχεις μια ένταση κι έναν εκνευρισμό όταν δεν ακούγονται τα όσα λες, όμως κάπου το κοντρολάρεις. Το σημαντικό είναι να είσαι προσεκτικός σε πιθανές αποκαλύψεις που μπορεί να γίνουν. Πάνω σε συζητήσεις μπορεί να σου ξεφύγουν πράγματα, αλλά και να υπάρξουν εντάσεις στη δουλειά που θα σε τσιτώσουν και θα απαντήσεις με τρόπο σκληρό.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα το πρόγραμμα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο και το οργανώνεις με τρόπο που σε βοηθά να κινηθείς πιο χαλαρά, αλλά και να διαχειριστείς το χρόνο σου όπως θέλεις. Βρίσκεις άκρη σε οικονομικά θέματα και μπορείς να τα δρομολογήσεις καλύτερα, ενώ εκφράζεσαι και κάπως πιο άνετα σχετικά με πράγματα που έχεις παρατηρήσει. Υπάρχει μια υπερένταση κι ένας εκνευρισμός που σε κουράζει, για αυτό καλό είναι να μην επιμείνεις σε ό,τι βλέπεις πως δεν προχωρά. Πολύ σημαντικό να προ είναι σε οικονομικά κομμάτια συμφωνιών και διαπραγματεύσεις. Κάποια θολά σημεία μπορεί να δημιουργήσουν θέματα παρακάτω.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα μπαίνεις στην διαδικασία να φλερτάρεις, να χαλαρώσεις κάπως και να ασχοληθείς με διάφορα που σε γεμίζουν χαρά και θετική ενέργεια. Ενδιαφέρουσες επαφές και συζητήσεις που γίνονται μέσα στη μέρα σου φτιάχνουν το κέφι και σε κάνουν να κινηθείς πιο ήρεμα. Σε κάποια κομμάτια στη δουλειά, αλλά και μέσα στην παρέα γίνεσαι λίγο νευρικός και απόλυτος, αλλά το διαχειρίζεσαι. Καλό είναι να ακούσεις πριν απλά απαντήσεις. Προσοχή σε θέματα στη δουλειά. Υπάρχει μια θολούρα στην κρίση σου και επιμένεις σε πράγματα που κάπως κολλάνε.

Λέων



Σήμερα, Λέοντά μου, από τη μία είσαι σε μια φάση που ακούς περισσότερο τις δικές σου ανάγκες και παίρνεις χρόνο για να τις εξετάσεις και να τις διαχειριστείς, ενώ αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται να δουλέψεις και κάποια ψυχολογικά κομμάτια κάπως περισσότερο. Η πίεση στη δουλειά παραμένει για λίγες μέρες ακόμα, όμως μπορείς να το διαχειριστείς καλύτερα σήμερα, ξεχωρίζοντας τα πιο σημαντικά που πρέπει να γίνουν. Διατηρείς την αισιοδοξία σου. Αυτό που θέλει προσοχή είναι το πόσο βάση θα δώσεις σε διάφορα που λέγονται πίσω από την πλάτη σου. Πολλά φτάνουν παραφουσκωμένα στα αυτιά σου και οι αντιδράσεις σου είναι κάπως έντονες.

Παρθένος



Παρθένε μου, η κοινωνικότητά σου ανεβαίνει και κάποιες γνωριμίες που παίζουν μέσα στη μέρα φαίνεται να δημιουργούν νέες προοπτικές, αλλά και ευκολίες στο να προχωρήσεις ή να οργανώσεις καλύτερα ορισμένα πρότζεκτ. Οι ιδέες που παίρνεις είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, αλλά και πιο οικείες στη μενταλιτέ σου. Υπάρχουν κάποιες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις, αλλά δεν ασχολείσαι ιδιαίτερα με όσους δε θέλουν να σε ακούσουν. Προσοχή σε δοσοληψίες με φίλους, αλλά και σε πιεστικές καταστάσεις και κρίσεις που μπορεί να προκύψουν στη δουλειά.

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Ζυγός

Ζυγέ μου, σήμερα κάποια οικονομικά ζητήματα μπαίνουν πιο εύκολα σε σειρά και συζητήσεις στη δουλειά που σχετίζονται με αυτό το κομμάτι ξεκαθαρίζουν και ρολάρουν κάπως καλύτερα. Η θέση σου στο επαγγελματικό κομμάτι φαίνεται περισσότερο κι αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου, αλλά και την άνεση να πάρεις κάποιες πρωτοβουλίες. Στα οικονομικά υπάρχει μια περίεργη φάση που θέλει προσοχή σε έξοδα. Κάποιοι συνεργάτες μπορεί να δημιουργήσουν ζήτημα και να χρειαστεί να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Καλό είναι να το κάνεις με ηρεμία και όχι με ένταση και βιασύνη.

Σκορπιός



Σήμερα, Σκορπιέ μου, για κάποια πράγματα φαίνεται να είσαι πιο σίγουρος και μέσα από συζητήσεις που παίζουν εμπνέεσαι για το πώς μπορείς να διαχειριστείς καταστάσεις. Σίγουρα η νευρικότητα που έχεις και οι έντονες και περίεργες συμπεριφορές που δέχεσαι από τους απέναντι σε έχουν στην τσίτα, όμως δεν πτοείσαι ιδιαίτερα. Αυτό που χρειάζεται να προσέξεις είναι κάποιες κινήσεις που κάνεις στη δουλειά, αλλά και το πόσο εύκολα θα υπερασπιστείς κάποια άτομα. Δεν ξέρεις όλο το σκηνικό, οπότε απόφυγε να πάρεις θέση και να εκφράσεις την άποψή σου.

Τοξότης



Τοξότη μου, παραμένεις αποστασιοποιημένος από πολλά πράγματα και η αλήθεια είναι πως έτσι μπορείς να διαχωρίσεις τα ουσιαστικά και τα πιο σημαντικά με τα οποία αξίζει να ασχοληθείς και να δώσεις περισσότερο μέρος της προσοχής σου. Η πίεση στη δουλειά παραμένει και σήμερα, όμως κάπως αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται να πάρεις λίγο απόσταση και από αυτό και να διαχειριστείς το χρόνο σου διαφορετικά. Αξιοποίησε πληροφορίες που έχεις στην κατοχή σου και μη βιαστείς να αποφασίσεις, γιατί υπάρχουν αρκετές πιθανότητες λάθους. Άκου τι έχουν να σου πουν και πιο έμπειρα άτομα κι άσε το πείσμα στην άκρη.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, σήμερα είναι πιο εύκολο να κάνεις κάποιες συζητήσεις και να γεφυρώσεις αποστάσεις που έχουν δημιουργηθεί. Από την άλλη, υπάρχει μια έμπνευση και μια δημιουργική διάθεση που σου επιτρέπει να εκφραστείς μέσα από όσα θέλεις να κάνεις. Συναντήσεις με φίλους μπορεί να φέρουν και επιπλέον γνωριμίες. Καλό είναι να είσαι μετρημένος στο πόσο έντονα διεκδικείς αυτό που θέλεις, αλλά και πώς αντιδράς σε σχόλια. Κάποια πράγματα που θα ακούσεις από τους απέναντι μπορεί να σε επηρεάσουν συναισθηματικά και να νιώσεις πως υπάρχει ένα πίσω κείμενο που πρέπει να καταλάβεις.

Υδροχόος



Σήμερα, Υδροχόε μου, είναι πιο εύκολο να φτιάξεις το πρόγραμμά σου και να ορίσεις χρονικά περιθώρια για τις δουλειές που πρέπει να γίνουν κάπως πιο άμεσα. Στα επαγγελματικά υπάρχουν συζητήσεις που θα σου φέρουν μεν επιπλέον ευθύνες, όμως έχεις τη σιγουριά πως μπορείς να τις διαχειριστείς αποτελεσματικά και αυτό είναι το σημαντικό. Στο σπίτι τα πράγματα ίσως να είναι κάπως τεταμένα, όμως το ‘χεις. Προσοχή σε κουτσομπολιά και πράγματα που μαθαίνεις, αλλά και σε βιαστικές κινήσεις. Είναι σημαντικό να οργανωθείς καλύτερα πριν προχωρήσεις.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα υπάρχει ένα καλύτερο μουντ και μια διάθεση να κάνεις συζητήσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά με τα ενδιαφέροντά σου και θέματα που θα σε βοηθήσουν να δεις τα πράγματα διαφορετικά, αλλά και να διευρύνεις τους ορίζοντές σου. Υπάρχει μια αισιοδοξία και μια θετική ματιά πάνω σε ουσιαστικά ζητήματα με τα οποία θα καταπιαστείς. Καλό είναι να μην ασχοληθείς με διάφορες εντάσεις που θα προκύψουν και να εστιάσεις σε ουσιαστικές συζητήσεις. Εστίασε στο να εκφραστείς δημιουργικά και απόφυγε αποφάσεις.