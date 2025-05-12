Ζέτα Μακρυπούλια: "Πέρασα πάνω από 20 χρόνια που διαχειριζόμουν αυτές τις καταστάσεις"

Η Ζέτα Μακρυπούλια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Τετ – Α- Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος και απάντησε ποιος είναι ο λόγος που δεν δίνει πλέον συχνά συνεντεύξεις.

«Όταν παθαίνεις μια κρίση πανικού αυτή έρχεται όταν νιώθεις πως είσαι καλά, όταν έχει φύγει όλο αυτό που σου το προκάλεσε. Έτσι είναι κι αυτό, εκεί που εγώ νόμιζα ότι τα αντιμετωπίζω όλα με την ακεραιότητά μου με ωραίο τρόπο, με τον χαρακτήρα μου και ότι δεν με διαπερνούν. Κάποια στιγμή, εκεί που ηρέμισαν τα νερά, έγινε αυτό το μπαμ.

Πέρασα πάνω από 20 χρόνια που διαχειριζόμουν αυτές τις καταστάσεις, έγινε ένα κλικ ξαφνικά και εκφράστηκε ο πανικός που ήταν πολύ καλά κάπου βαθιά κρυμμένος», είπε η Ζέτα Μακρυπούλια.

«Αυτή η φοβία για τις συνεντεύξεις μου έχει φέρει και μια ηρεμία ανεκτίμητη που την επιλέγω πια», είπε χαρακτηριστικά.

