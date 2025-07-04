Ζενεβιέβ Μαζαρί: "Με διέλυσε ο θάνατος της μητέρας μου, ήμουν θυμωμένη που πονούσε"

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί βρέθηκε στην εκπομπή «Restart» και η ίδια αναφέρθηκε στην ασθένεια της μητέρας της και πόσο τη «λύγισε».

«Με γονάτισε. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν μπορώ να φανταστώ άνθρωπο να χάνει… και με τον τρόπο που έχασα εγώ τη μαμά μου. Γιατί ο καρκίνος είναι, και θα το πω, είναι σκληρή και κακιά αρρώστια. Δεν σε αφήνει να χαιρετήσεις ωραία τον άνθρωπό σου», ανέφερε συγκινημένη.

«Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα στο τελευταίο διάστημα της μαμάς μου, το γεγονός ότι δεν είχαμε καθόλου επικοινωνία, γιατί ήταν σε λήθαργο, σχεδόν για ένα μήνα πριν φύγει. Με διέλυσε», σημείωσε.

