Βίκυ Καγιά: Σχολιάζει την αποχώρησή της από το GNTM

Με σχετική ανακοίνωση, το Star έκανε γνωστό πως η Βίκυ Καγιά αποχωρεί από το GNTM και θα παρουσιάσει από την επόμενη σεζόν το Dancing With The Stars.

Πώς σχολίασε η Βίκυ Καγιά την αποχώρησή της από το ριάλιτι μόδας; «Γιατί ξαφνιαστήκατε με το δελτίο τύπου του Star; Συμβαίνουν αυτά. Το ότι αποφασίστηκε να γίνει αλλαγή πλεύσης δεν σημαίνει ότι δεν θα στηρίξω ένα πρόγραμμα που αγαπώ τόσο πολύ και έχει τόση σημασία για εμένα. Μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις, μπορεί να υπάρξουν διάφορα πράγματα, εννοείται αυτό. Έχουμε πολύ καλή σχέση με το κανάλι, όλα έγιναν μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης και επικοινωνίας για να μπορούμε να συνυπάρχουμε και να είμαστε χαρούμενοι όλοι»

Ποιο είναι το παρασκήνιο της αποχώρησή της;

«Δεν θεωρείται υποβάθμιση που δε θα είναι στο GNTM. Θεωρείται αναβάθμιση. Όπως μου είπαν από το Star κοινή συναίνεση αποφάσισαν ότι η Βίκυ Καγιά θα μεταπηδήσει στο Dancing with the Stars. Στο Star θεωρούν πως έχει τέτοια δυναμική το GNTM που μπορεί να προχωρήσει χωρίς της Βίκυ Καγιά. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια θα την αντικαταστήσει. Σίγουρα παραμένουν οι τρεις κριτές και ο Γιώργος Καράβας. Η Βίκυ Καγιά ήθελε να παρουσιάσει το Dancing with the Stars και από το Star θεώρησαν πως είναι το κατάλληλο πρόσωπο. Και της έλειπε και ένα τέτοιο μεγάλο project. Που να είναι μόνη της», αποκάλυψαν στην εκπομπή Happy Day.

