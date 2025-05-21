Τιμωρός:Η Εβίτα μαθαίνει ότι είναι έγκυος

Ο Τιμωρός – Τετάρτη 21/05

Ο Αλέξης και ο Λεωνίδας έντρομοι ενημερώνονται για την επιστροφή του Μάρκου από τους νεκρούς. Για να καλύψουν τα ίχνη του, βάζουν μπροστά, με τη βοήθεια του Αντώνη, ένα ακόμη πιο παράτολμο σχέδιο.

Η Έλλη αντιμετωπίζει τον πατέρα της και τον Λεωνίδα και απαιτεί να μάθει την αλήθεια. Την ίδια ώρα, η Εβίτα μαθαίνει ότι είναι έγκυος και ετοιμάζεται να μοιραστεί τα ευχάριστα με τον Φίλιππο, ενώ ο Λεωνίδας ετοιμάζεται να τη στείλει στο Λονδίνο.

Δυστυχώς για εκείνη, πριν προλάβει να του το πει, θα μάθει την πιο τραγική αλήθεια της ζωής της…

Η Ισαβέλλα είναι έξω φρενών απ’ τον Αντρέα και λέει στη Ναταλία τι συνέβη με τις φωτογραφίες του Πέτρου. Εκείνη, έντρομη, συνειδητοποιεί ότι ο κλοιός γύρω τους στενεύει απειλητικά…

Κι ενώ ο Μάρκος σχεδιάζει το επόμενο βήμα του, ο Αλέξης έρχεται αντιμέτωπος με την Έλλη… Τα όσα θα της πει για εκείνη τη μέρα στην έρημο, θα αλλάξουν τα πάντα μεταξύ τους…

