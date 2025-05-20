Τιμωρός: Ο Αλέξης αρνείται στην Έλλη ότι ο Μάρκος ζει

«Ο Τιμωρός» – Τρίτη 20 Μαΐου στις 22:30, Επεισόδιο 75

Ο Αλέξης αρνείται στην Έλλη ότι ο Μάρκος ζει. Εκείνη, ωστόσο, τον πιέζει με το τετραδιάκι με τις εξομολογήσεις του φυλακισμένου Μάρκου. Πώς θα αντιδράσει ο Αλέξης; Η Εβίτα, στο μεταξύ, ζητά εξηγήσεις από τον Λεωνίδα για τη μετάθεσή της στο Λονδίνο, την ώρα που ο Φίλιππος θα ενημερωθεί εμβρόντητος για την πρόταση που της έγινε να φύγει από τη χώρα, πάνω που ετοιμαζόταν να της ζητήσει να συγκατοικήσουν.

Η Ναταλία υπογράφει το προσύμφωνο για την πώληση της βίλας και το γιορτάζει με τον Πέτρο, την ίδια ώρα που η Μαρίνα σκέφτεται αν πρέπει να αποκαλύψει στον Αντρέα την αλήθεια για την πατρότητά του. Παράλληλα, ο αδερφός της ζει τον έρωτά του με την Ισαβέλλα, το επόμενο ξημέρωμα, όμως, δε θα έχει καλή κατάληξη για τους δυο τους. Εν τω μεταξύ, ο Μάρκος έτοιμος για το επόμενο χτύπημα, επισκέπτεται τον Αλέξη και τον Λεωνίδα και τους ανακοινώνει κάτι, που θα τους αφήσει εμβρόντητους…

