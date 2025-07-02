Τατιάνα Μπλάτνικ: Μιλάει ανοιχτά για το διαζύγιο με τον Νικόλαο Ντε Γκρες

Σε μια σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη στην ισπανική έκδοση του Vanity Fair, η Τατιάνα Μπλάτνικ ανοίγει την καρδιά της και μοιράζεται τις σκέψεις της για το διαζύγιο, την οικογενειακή απώλεια και τη νέα πορεία της ζωής της. Μετά από 22 χρόνια κοινής πορείας και 14 χρόνια γάμου με τον Νικόλαο Ντε Γκρες, η Τατιάνα δηλώνει έτοιμη να αγκαλιάσει το μέλλον, έχοντας ως κινητήρια δύναμη την επιθυμία να προσφέρει.

«Ποτέ δεν ήθελα να βρίσκομαι στα εξώφυλλα περιοδικών ή να γίνομαι το επίκεντρο της προσοχής. Ήμουν πολύ ντροπαλή. Αλλά αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ηλικία, σε αυτό το σημείο της ζωής μου, νιώθω ότι μπορώ να βοηθήσω τους άλλους. Και είμαι πρόθυμη να το κάνω. Αν δεν το κάνω τώρα, πότε;», δηλώνει η Τατιάνα, που μετά από 22 χρόνια κοινής πορείας και 14 χρόνια γάμου, πήρε την απόφαση να χωρίσει από τον Νικόλαο Ντε Γκρες.

«Το να τελειώσει ένας μακροχρόνιος γάμος δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά είναι δυνατόν να χωρίσεις με αγάπη και αξιοπρέπεια αν δώσεις προτεραιότητα στον αμοιβαίο σεβασμό. Δεν θεωρήσαμε τίποτα τελειωμένο. Εξελιχθήκαμε σε ένα νέο στάδιο», αποκαλύπτει στην συνέντευξή της στο Vanity Fair

Έχει μόνο λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης για τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε δύο δεκαετίες της ύπαρξής της. «Το να είμαι μέλος της ελληνικής βασιλικής οικογένειας ήταν ένα προνόμιο και μια τιμή. Έμαθα πάρα πολλά: αξίες όπως η αγάπη και η υπηρεσία στην πατρίδα, η οικογενειακή ενότητα και, φυσικά, γνώρισα την Ελλάδα. Τους θαυμάζω και τους σέβομαι όλους, ειδικά για την ισχυρή οικογενειακή τους ενότητα. Το να είμαι παντρεμένη με τον Νικόλαο ήταν ένα προνόμιο, και πάντα θα τον σέβομαι βαθιά. Η ιστορία μας σημάδεψε μια πολύ σημαντική περίοδο της ζωής μου. Χωρίς αυτόν, δεν θα ζούσα στην Ελλάδα».

Iωάννα Τούνη: "Συνέχισε να εξελίσσεσαι, αυτό πονάει περισσότερο απ’ όλα"