Συγκινεί η Μαρία Αντωνά για την απώλεια της μητέρας της

Μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με την Μαρία Αντωνά είχε ο Κωνσταντίνος Βασάλος και εκείνη αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην αείμνηστη μητέρα της και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απώλεια της.

«Η απώλεια της μαμάς μου είναι η αλήθεια πως ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω ζήσει μέχρι στιγμής γιατί συνέβη και πάρα πολύ απρόοπτα. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρχε μια κατάσταση, ας πούμε δεν ήξερα ότι ήταν άρρωστη ή ότι είχε κάποιο πρόβλημα, οπότε να το είχα δουλέψει λίγο μέσα μου. Το έμαθα Τρίτη και θυμάμαι ότι το Σάββατο το πρωί με κάλεσαν και μου είπαν ότι έφυγε από τη ζωή», εξομολογήθηκε.

«Σκέφτομαι ότι τώρα δεν θα την ξαναδώ ποτέ. Ο χρόνος μού κάνει πιο αισθητή την απουσία της» συμπλήρωσε.

