ΤΕΤ.08 Απρ 2026 19:54
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Στέφανος Τσιτσιπάς - Πάουλα Μπαντόσα: Ο λόγος που χώρισε το ζευγάρι σύμφωνα με δημοσίευμα ισπανικού περιοδικού
clock 14:00 | 03/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα φαίνεται πως περνούν μια κρίση στη σχέση τους. Το ζευγάρι δεν ακολουθείται πλέον στο Instagram γεγονός που φούντωσε τις φήμες περί χωρισμού.

Το ισπανικό περιοδικό ?Hola! σε δημοσίευμα αποκάλυψε πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα  χώρισαν ειρηνικά αλλά οι απαιτήσεις της καριέρας που έχουν στο τένις, έχουν δυσκολέψει την κατάσταση.

«Ο χωρισμός απλά συνέβη. Και οι δύο αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο του Wimbledon και όλα έπεσαν πάνω τους. Και οι δύο είχαν προβλήματα στις καριέρες τους με τους τραυματισμούς που υπέστησαν και αυτό επηρέασε τη σχέση τους. Φυσικά και δεν είναι καλά. Είναι φυσιολογικό για κάθε ζευγάρι που χωρίζει. Ξεκίνησαν καλά τη χρονιά και τα όνειρά τους έχουν διαλυθεί. Είναι ένα υγιής χωρισμός και δεν εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα ή επιρροές από τις οικογένειες όπως έχει ξεκινήσει να ακούγεται. Προσπάθησαν πολύ να λειτουργήσει η σχέση τους αλλά τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Τα φαντάσματα από το παρελθόν επέστρεψαν με τους τραυματισμούς που υπέστησαν» αποκάλυψε πηγή στο ισπανικό περιοδικό ?Hola!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis