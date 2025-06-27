Σταυροπούλου για Μπάρκα: «Θαύμασα την ψυχραιμία της σε χοντράδες, της πετάξανε λάσπη»

Η Βίκυ Σταυροπούλου βρέθηκε στο Στούντιο 4 και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφαση της κόρης της, Δανάη Μπάρκα, να δοκιμαστεί στην παρουσίαση, σχολιάζοντας και τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε.

«Εγώ στην αρχή κόμπλαρα. Δεν είχα καμία ανάμειξη. Από το 2002 μου ζητάνε να κάνω πρωινό και δεν το έκανα γιατί φοβόμουν. Όταν με φώναξαν να το κάνω είπα όχι, όταν μου είπαν να το κάνω μαζί με τη Δανάη είπα πάλι όχι. Φοβόμουν την καθημερινή έκθεση, τη δυσκολία μιας live εκπομπής και τους ανθρώπους που υπάρχουνε σ’ αυτή την αρένα. Όχι όλους, αλλά υπάρχουν άνθρωποι.

Όταν της το προτείναν της Δανάης, εγώ πάγωσα. Σφίχτηκε το στομάχι μου και με ηρέμησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης που μου είπε ‘Ας το να το τολμήσει το παιδί κι αν φάει τα μούτρα, να τα φάει’. Ήταν κι ο κορονοϊός που τα θέατρα ήταν κλειστά και μπράβο της που το τόλμησε. Τους κατάπια όλους τους φόβους μου», ανέφερε αρχικά.

Για την αρνητική κριτική που δέχτηκε η Δανάη Μπάρκα, η Βίκυ Σταυροπούλου είπε: «Θαύμασα την τόλμη της, τη στάση της σ’ αυτά τα πέντε χρόνια, όπως και το Mega που μπράβο του που κατά τη γνώμη μου έδωσε βήμα σε έναν νέο πρόσωπο. Θαύμασα την αξιοπρέπεια της και την ψυχραιμία της σε χοντράδες που θα έπρεπε να βγει και να πάρει θέση και δεν πήρε θέση, όχι γιατί είχε άδικο, αλλά το να μην απαντάς δε σημαίνει αδυναμία, σημαίνει δύναμη, ειδικά όταν σε λασπολογούν. Της πετάξανε λάσπη της Δανάης, χωρίς λόγο.

Δε θα κρατιόμουνα, αλλά μου το ζήτησε η Δανάη. Μου είπε: Κοίταξε είμαστε δύο διαφορετικές προσωπικότητες, οπότε σε παρακαλώ δε θέλω να το διαχειριστείς. Η αλήθεια είναι σαν τον ήλιο, δε θα κρυφτεί ποτέ. Θα αργήσει, θα περάσουν χρόνια, κάποια στιγμή θα φανερωθεί».

Χωρισμός για την Κέιτι Πέρι και τον Ορλάντο Μπλουμ μετά από σχεδόν 10 χρόνια σχέσης