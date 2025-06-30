Σπύρος Μπιμπίλας: "Πληγώθηκα πολύ όταν άκουσα το ανέκδοτο, το “τίποτα έγινε βουλευτής”

Ο Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Καλύτερα Δε Γίνεται" και αναφέρθηκε στις κατηγορίες που δέχεται το τελευταίο διάστημα και την προσφορά του προς τους συναδέλφους του.

«Είναι η πρώτη φορά που βγαίνω ζωντανά στην εκπομπή σου, αν και έχω βγει άπειρες φορές μέσω τηλεφώνου ή μέσω Skype. Γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια, χαίρομαι που είμαι επιτέλους ζωντανά σε μια τόσο όμορφη εκπομπή, γιατί σε μερικές εκπομπές δεν περνάω καλά», ανέφερε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας στη Ναταλία Γερμανού.

«Κοιτάζω πιο καθαρά το μέλλον, ένα μέλλον πολύ φωτεινό και κατάλαβα ότι δεν πρέπει να εμπιστεύομαι τόσο τους ανθρώπους. Με έχουν εκμεταλλευτεί πολλοί άνθρωποι αλλά εγώ έχω τη συνείδησή μου καθαρή. […] Φέτος κλείνω 50 χρόνια στο θέατρο και πληγώθηκα πάρα πολύ όταν άκουσα το «ανέκδοτο», το «τίποτα έγινε βουλευτής». Αυτά τα «ανέκδοτα» ίσως κάνουν τη ζωή πιο όμορφη», εξομολογήθηκε λίγο μετά ο ηθοποιός.

