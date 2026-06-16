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GOSSIP - LIFESTYLE
Σαμόλης: "Ως παιδί είχα υποστεί μπούλινγκ, πάντα κουβαλάς το τραύμα"
σαμόλης
clock 12:00 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Δημήτρης Σαμόλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και αναφέρθηκε στο μπούλινγκ που είχε δεχτεί εκείνος στα παιδικά του χρόνια, καταφέρνοντας να δώσει άλλη μορφή στις δύσκολες στγιμές που πέρασε. 

Σαν μικρός κι εγώ είχα υποστεί μπούλινγκ. Είχα την τύχη όμως να είμαι σε ένα περιβάλλον, οι φίλοι μου οι μετέπειτα, έκανα ψυχοθεραπεία και μπόρεσα ένα κομμάτι αυτού του πράγματος να το θεραπεύσω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάντα το τραύμα είναι τραύμα και το κουβαλάς. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί, όντας καλλιτέχνης, έχω τη δυνατότητα να το μετουσιώνω σε κάτι θετικό», είπε χαρακτηριστικά.

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