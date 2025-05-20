Πορφυράκης: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον λόγο χωρισμού του από τη Ματίνα Νικολάου

Ο Βασίλης Πορφυράκης μίλησε στο Happy Day και αποκάλυψε για πρώτη φορά τον λόγο που αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μετά από 8 χρόνια από τη Ματίνα Νικολάου.

«Η ζωή προχωράει με αλλαγές. Είναι συνήθεια μια ζωή τόσων χρόνων, αλλά έχουμε την υποχρέωση να προχωρήσουμε μπροστά. Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, αλλά προσαρμόζεσαι. Ήταν θεωρώ απαραίτητο» ανέφερε αρχικά ο Βασίλης Πορφυράκης.

«Νομίζω στη δική μας περίπτωση το τέλος είχε να κάνει με την έλλειψη κοινών στόχων. Άλλες φορές στοχεύεις στις οικογένειες, άλλες στη δουλειά. Ίσως χάσαμε τους κοινούς μας στόχους. Η οικογένεια είναι γενικά ένα κομμάτι που είναι στο στόχο μου και θα ήθελα να γίνει πράξη. Ήταν ένας σημαντικός λόγος αυτό.

Αυτά δεν έρχονται με το ζόρι, άλλοι προσπαθούν δέκα χρόνια και σε άλλους έρχεται σε μια μέρα. Θεωρώ ότι ήταν ένα σκέλος που το ζευγάρι το πηγαίνει μπροστά. Το ότι δεν υπήρχε σε εμάς, από μόνο του είναι κάτι που σε κάνει να λες, “να δούμε ο καθένας τι ζητάει”. Θεωρώ ήταν καλύτερο για όλους μας, για τη συνολική υγεία και της δικής μου ψυχής και του ανθρώπου που ήμουν μαζί, να προχωρήσουμε σε ένα άλλο μοτίβο», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Άγιος Έρωτας: Η Ολυμπία επιβεβαιώνει τις υποψίες της για τη σχέση του πατρός Νικολάου και της Χλόης