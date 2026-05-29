Παπαμιχαήλ: Νοσηλεύεται στο «Ασκληπιείο» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με το Πρωινό, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.

Μάλιστα, κάποιες τιμές στις εξετάσεις του δεν ήταν στα επιθυμητά όρια με αποτέλεσμα οι γιατροί να συνεχίσουν τις εξετάσεις ώστε να του παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

