Ουίλιαμς: "Είχα φτάσει 48 κιλά, δεν είχα περίοδο και μετά πήγα στο άλλο άκρο"

Για τις διατροφικές διαταραχές που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν μίλησε η Ιλένια Ουίλιαμς στο νέο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη.

«Η σχέση μου με τη νευρική ανορεξία ξεκίνησε όταν κάποια στιγμή ήρθε ένας άνθρωπος και μου είπε ότι ναι μεν είμαι καλή σε αυτό που κάνω, αλλά θα πρέπει να χάσω κάποια κιλά για να μπορέσω να υπάρξω σε αυτό. Ήταν μόλις είχα φύγει από το Star και είχα πάει στον ΑΝΤ1. Συνειδητοποίησα ότι έχω διατροφικές διαταραχές όταν είχα φτάσει 48-49 κιλά.

Ακόμα και όταν μου λέγανε ότι έχω αδυνατίσει πάρα πολύ έλεγα ότι είμαι μια χαρά και δεν ισχύει. Ήμουν 48 κιλά, με ύψος 1,71, μου είχε κοπεί η περίοδος. Απέφευγα να πηγαίνω στο σπίτι μου γιατί με έπιανε η μαμά μου και μου έλεγε να φάω. Ποτέ κανένας σύντροφός μου δε μου έχει πει κάτι άσχημο για το σώμα μου.

Γυμνή μπροστά τους δεν αισθανόμουν καλά. Μεγάλωσα πολύ για να αισθάνομαι καλά με το σώμα μου. Δε το συζητούσα να σηκωθώ γυμνή μπροστά σε σύντροφό μου, έπρεπε να είμαι πάντα ντυμένη, να είναι κλειστά τα φώτα» περιέγραψε

«Αν είχε κάποιον σύντροφο που να μου έλεγε ότι πρέπει να προσέξω το σώμα μου, και μήπως να αρχίσω τη γυμναστική, σίγουρα θα είχα πέσει σε αυτή τη λούπα. Είμαι και people pleaser. Στην ανάγκη μου να ευχαριστήσω τον άλλον θα έλεγα ότι πρέπει να το κάνω. Με μάζεψε η καραντίνα. Μετά έφτασα στο άλλο άκρο.

Από εκεί που ήμουν 48 κιλά, έφτασα να είμαι 58. Δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου. Ήταν από τις πιο δύσκολες φάσεις της ζωής μου. Ήταν δέκα κιλά που έκανα πολύ καιρό να τα πετάξω από πάνω μου. Ήταν μέρες που δεν έτρωγα και μέρες που έτρωγα με μανία και έλεγα “από αύριο”. Και σταματούσα. Και μετά ξανά πάλι. Είχα υπερφαγικά επεισόδια. Θεωρώ ότι αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, δε θα είχαν περάσει όλες αυτές οι σκέψεις από το μυαλό μου», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

