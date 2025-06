Ο Μπραντ Πιτ μίλησε για την πρώτη του φορά στους Ανώνυμους Αλκοολικούς

Ο Μπράντ Πιτ μίλησε στο podcast Armchair Expert για την περίοδο που αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ. O ίδιος αναφέρθηκε για μια από τις πιο καθοριστικές εμπειρίες της ζωής του, την πρώτη του συμμετοχή σε συνάντηση των Ανώνυμων Αλκοολικών

Ο 61χρονος σταρ αποκάλυψε ότι εκείνη την περίοδο της ζωής του βρισκόταν «σχεδόν στα γόνατα» και ένιωθε την επιτακτική ανάγκη να «ξυπνήσει» σε κάποια βασικά ζητήματα.

«Δοκίμαζα τα πάντα, ό,τι μου πρότειναν. Ήταν μια δύσκολη περίοδος. Χρειαζόμουν επανεκκίνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Brad Pitt got candid about going to his first AA meeting after his divorce. 🎥: "Armchair Expert" pic.twitter.com/6J06suEY9q

