Ο «Diddy» θα παραμένει στη φυλακή

Ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα για εγγύηση του Σον «Diddy» Κόμπς, μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου που τον έκρινε ένοχο για μεταφορά προσώπου προς πορνεία, αλλά τον αθώωσε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες: εκβιασμό (racketeering) και σεξουαλική διακίνηση.

Οι δικηγόροι του καλλιτέχνη υποστήριξαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει, τονίζοντας ότι το τζετ του νοικιάζεται στη Χαβάη.

Ωστόσο, ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν επικαλέστηκε το ιστορικό βίας του Κόμπς και αποφάσισε ότι ο ράπερ πρέπει να παραμείνει στη φυλακή μέχρι την έκδοση της ποινής αργότερα μέσα στη χρονιά, όταν και αντιμετωπίζει έως 20 χρόνια κάθειρξη.

Στη σχεδόν δίμηνη ομοσπονδιακή δίκη στη Νέα Υόρκη, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Κόμπς ότι χρησιμοποίησε τη φήμη του και την επιχειρηματική αυτοκρατορία του για να διευθύνει μια εγκληματική οργάνωση που διακινούσε γυναίκες για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ένα σώμα 12 ενόρκων συζήτησε επί 13 ώρες πριν αθωώσει τον Κόμπς για τρεις από τις πέντε πιο σοβαρές κατηγορίες.

Ο Κόμπς θα παραμείνει κρατούμενος στην ίδια ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν, όπου κρατείται από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η έκδοση της ποινής έχει προσωρινά οριστεί για τις 3 Οκτωβρίου.

Ο δικηγόρος του Κόμπς, Μαρκ Αγκνιφίλο, έκανε μια ένθερμη προσπάθεια να πείσει τον δικαστή να αφήσει ελεύθερο τον πελάτη του.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι ο Κόμπς είχε παρακολουθήσει πρόγραμμα για δράστες ενδοοικογενειακής βίας με στόχο να αλλάξει τη συμπεριφορά του, ακόμα και πριν συλληφθεί, και ότι δεν είχε επιδείξει βίαιη συμπεριφορά από το 2018.

«Νομίζω απλώς ότι πρέπει να τον εμπιστευτούμε», είπε ο Αγκνιφίλο.

Ωστόσο, η πρώην σύντροφος του Κόμπς, η μουσικός Κασάνδρα Βεντούρα, είχε προειδοποιήσει το δικαστήριο με επιστολή ότι ο ράπερ θα αποτελούσε κίνδυνο εάν αφεθεί ελεύθερος.

Ο ράπερ είχε παραδεχτεί περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε μη συναινετική σεξουαλική επαφή ή συμμετοχή σε ευρύτερο σχέδιο εκβιασμού.

Ο δικαστής Σουμπραμανιάν απέρριψε την αίτηση αποφυλάκισης με εγγύηση, λέγοντας ότι «η υπεράσπιση παραδέχτηκε τη βία στη προσωπική του σχέση».

Η ατμόσφαιρα στο δικαστήριο ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, όταν οι ένορκοι ανακοίνωσαν ότι αθώωσαν τον Κόμπς από τις πιο σοβαρές κατηγορίες για εκβιασμό και εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και εκβιασμό επισύρουν και οι δύο ποινή έως ισόβια κάθειρξη.

Όταν ο Κόμπς άκουσε την απόφαση, γονάτισε, έβαλε το πρόσωπό του στην καρέκλα και φαινόταν να προσεύχεται, ενώ έτρεμε.

Η απόφαση αυτή ήρθε μία μέρα αφότου οι ένορκοι είχαν ενημερώσει το δικαστήριο ότι είχαν καταλήξει σε απόφαση για τις κατηγορίες περί εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και μεταφοράς προς πορνεία, αλλά δεν είχαν καταφέρει να αποφασίσουν για την κατηγορία του εκβιασμού.

