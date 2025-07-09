Νίκος Ψαρράς: «Η Ζέτα Δούκα εκσφενδονίστηκε στον τοίχο όταν την κλώτσησε ο Γιώργος Κιμούλης»

Συνεχίστηκε και σήμερα 9 Ιουλίου, η δίκη της μήνυσης της Ζέτας Δούκα κατά του Γιώργου Κιμούλη για ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Μετά την κατάθεση της ηθοποιού, ανέβηκε στο βήμα ο Νίκος Ψαρράς, ο οποίος είναι μάρτυρας υπεράσπισης της Ζέτας Δούκα.

«Η κα Ρουμελιώτη και μια ακόμη συνάδελφος είχαν φύγει από πρωταγωνίστριες της παράστασης γιατί περνούσαν πολύ δύσκολα με τον Γιώργο Κιμούλη. Για το ποτήρι με το νερό πάνω στην σκηνή θυμάμαι ότι ενώ ήταν πολύ άρρωστη, είχε πυρετό και πνιγόταν, ζήτησε να έχει στην σκηνή ένα ποτήρι με νερό και ο Γιώργος Κιμούλης ζήτησε να της το πάρουν. Όταν ο Γιώργος Κιμούλης την κλώτσησε, εκσφενδονίστηκε στον τοίχο. Λίγες ημέρες μετά, στο τέλος της παράστασης η κ. Δούκα κατέρρευσε ψυχολογικά. Καλέσαμε το ΕΚΑΒ. Ήταν σαν να βλέπεις ένα παιδί τρομοκρατημένο. Ήταν μια «ζωντανή-νεκρή». Δεν περνούσε καλά. Έβλεπες έναν άνθρωπο σε πανικό.

Ο δικηγόρος του κ. Κιμούλη είχε βγει σε πολλές εκπομπές και έλεγε ότι είμαστε ένα παρεάκι, η Ζέτα, εγώ και η Δώρα. Μια παρεούλα που συκοφάντησε τον κ. Κιμούλη.

Β. Καπερνάρος (δικηγόρος Γ. Κιμούλη): Είχατε συμφέρον γιατί είστε και οι τρεις εναγόμενοι ενόψει της αγωγής που σας έκανε ο κ. Κιμούλης. Αυτό εννοώ όταν λέω παρεάκι. Δεν είπα ότι είστε συμμορία αλλά παρεάκι που έχει ένα κίνητρο. Δεν έλεγα στα κανάλια ότι είναι μια συμμορία. Έχετε κοινές καταθέσεις και κοινή αντίληψη των πραγμάτων.

Ν. Ψαρράς: Ο Κιμούλης είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Λογικός όχι πάντοτε. Δεν έχω κανέναν λόγο να πω ψέματα για τίποτα. Δεν έχω πει ποτέ ψέματα.

Β. Καπερνάρος: Ο Κιμούλης στο περιστατικό με την κλωτσιά της είπε «μωρή β… γιατί με ειρωνεύεσαι;»

Ν. Ψαρράς: «Φύγε ρε γ… που θα μου πεις ότι είμαι…», της είπε ο Γιώργος Κιμούλης και την κλώτσησε. Τον άκουσαν οι δύο τεχνικοί που ήταν πάνω στην σκηνή. Όταν της έριξε την κλωτσιά ο Γιώργος Κιμούλης, μπήκα και τους χώρισα, γιατί αν τον «βούταγα» θα ήμουν εγώ κατηγορούμενος σήμερα. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να τον πιάσω από τον γιακά και να του πω «τι έκανες ρε». Για αυτό και απλώς τους χώρισα. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ γιατί ξέσπασε έτσι ο Γιώργος Κιμούλης εναντίον της Ζέτας Δούκα.

Β. Καπερνάρος: Γιατί δεν πήγατε στο αστυνομικό τμήμα να πείτε τι έγινε; Να καταγραφεί σαν συμβάν για να συνετιστεί ο κ. Κιμούλης.

Ν. Ψαρράς: Ποιο αστυνομικό τμήμα κύριε; Ξέρετε τι γινόταν εκείνη την περίοδο στην Αθήνα με τα επεισόδια «Γρηγορόπουλου»; Η ψυχή μας ξέρει πως φεύγαμε από το θέατρο στις 12 το βράδυ. Αν είχα το μυαλό που έχω σήμερα θα έβγαινα στην σκηνή τότε και θα έλεγα στο κοινό «πάρτε τα λεφτά σας και γρήγορα σπίτια σας! Εδώ μας δέρνουν».

Πηγή tlife.gr

Διαβάστε επίσης

Γερασιμίδου για Λαζόπουλο: «Μου είπε ότι θα είμαι πάντα στο “Αλ Τσαντίρι”, αλλά με πήρε μόνο δύο φορές»