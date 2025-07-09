Γερασιμίδου για Λαζόπουλο: «Μου είπε ότι θα είμαι πάντα στο “Αλ Τσαντίρι”, αλλά με πήρε μόνο δύο φορές»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» παραχώρησε η Ελένη Γερασιμίδου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο Λάκη Λαζόπουλο.

«Δεν ξέρω αν θα είμαι του χρόνου με τον Λάκη Λαζόπουλο. Μου είπε ότι θα είμαι πάντα, αλλά με πήρε μόνο δύο φορές. Είχα πάει στον υποτιθέμενο πιλότο που έκανε στο Christmas Theater και ήμουν ίσως η μόνη που πήγε. Η προοπτική ήταν ότι θα είμαι σε όλα, αλλά δεν ήμουν»μ τονισε η ίδια.

«Δεν έχω πρόβλημα που με χαρακτηρίζουν κωμική ηθοποιό. Τελευταία φορά θύμωσε με μια αδιάφορη κίνηση του κυρίου. Δεν τον λέω ποτέ σύζυγο, τον λέω ο κύριος, ο άλλος… Τι είμαι εγώ; Μικροαστούλα, να λέω “από εδώ ο σύζυγος”; Λέει ψέματα ότι κάνει δουλειές στο σπίτι, αυτός είναι έξω στον κήπο.

Δεν υπάρχει μεταξύ μας ερωτική αγάπη, αλλά αναγκαστική αγάπη. Εφόσον δεν έχουμε χωρίσει και είμαστε αναγκασμένοι να συμβιώνουμε, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος δικός σου. Όπως είναι ο μπουφές σου, το κρεβάτι σου…», πρόσθεσε.

