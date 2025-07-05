Νατάσα Θεοδωρίδου: "Η μαμά μου δεν με πήγαινε σχολείο εξαιτίας της δουλειάς της, αλλά μου έφερνε πρωινό"

Η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, Χριστιάνα Μπέκα, περιέγραψε την παιδική της ηλικία αναφέροντας ότι η τραγουδίστρια δεν την πήγαινε στο σχολείο λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων τη νύχτα, αλλά φρόντιζε πάντα να της ετοιμάζει πρωινό.

«Είχα δύο γονείς που ήταν μέσα στη νύχτα, αλλά με μεγάλωσαν μέρα. Αυτό που έχω εκλάβει απ’ τους γονείς μου είναι ότι η οικογένεια, από τη στιγμή που δημιουργείς έναν άνθρωπο και τον “χτίζεις” και τον μαθαίνεις είναι ένα ομαδικό σπορ. Ποτέ δεν είπα “γιατί η μαμά μου, δεν είναι με τον μπαμπά μου”. Κάποιος μπορεί να με ρωτήσει για διαζύγια, που το έχω βιώσει στο σπίτι μου, μπορώ να πω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον γάμο. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ όμορφο και υγιές. Είναι πολύ cool το πώς μου ήρθαν, ακόμα και η σκοτεινή πλευρά ενός γάμου, μου ήρθε με τόσο υγιή τρόπο. Δεν έχω να πω κάτι αρνητικό γι’ αυτό. Δεν φοβάμαι να κάνω σχέση, να παντρευτώ ή να χωρίσω. Μπορεί η μαμά μου να μην με πήγαινε στο σχολείο εξαιτίας της δουλειάς της τη νύχτα, αλλά μου έφερνε πρωινό. Μέχρι τα 15 μου ξυπνούσα το πρωί και είχα γαλατόπιτα στο σπίτι, που η μαμά μου έφερνε, όταν γυρνούσε», είπε σε podcast.

