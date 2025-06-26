Μπιμπίλας: «Το όνειρό μου από παιδί ήταν να έχω έναν καλό σύντροφο, σε αυτό απέτυχα πλήρως»
Μπιμπιλας
O Σπύρος Μπιμπίλας βρέθηκε καλεσμένος στην Αθηναϊδα Νέγκα και εξομολογήθηκε πως το όνειρο του να έχει έναν καλό σύντροφο έχει αποτύχει, ενώ αναφέρθηκε και στις απογοητεύσεις που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια από ανθρώπους που αγάπησε.

«Αυτό ήταν το όνειρό μου από παιδί, να έχω έναν καλό σύντροφο. Σε αυτό είμαι πλήρως αποτυχημένος. Όμως, οι δυο από αυτούς τους ανθρώπους είναι σαν οικογένειά μου. Όμως, είναι μεγάλη ευτυχία να έχεις σαν οικογένειά σου ανθρώπους που τους αγκάλιασες και δεν ήταν συγγενείς σου. Αυτό είναι μεγάλο κέρδος.

Θα ήθελα και με τους άλλους δυο να είμαι έτσι, αλλά η ζωή δε μπορεί να στα φέρει ακριβώς όπως τα θέλεις. Στη φάση που είμαι τώρα, όχι μόνο σχέση δε θέλω, δε θέλω να με αγγίζει άνθρωπος» είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Διαβάστε επίσης 

Μαρίνα Σταυράκη: «Μπήκαν ληστές στο σπίτι μου ενώ ήμουν μέσα, τους γνώριζα»

Σπύρος Μπιμπίλας Σχέση
