Κουφονήσι (φωτο)

H φωτογραφία της ημέρας τραβήχτηκε στο Κουφονήσι και την μοιράστηκε μαζί μας ο χρήστης visit.crete.

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