Βαλκανικό Πρωτάθλημα: Ρεκόρ αγώνων ο Τεντόγλου, πρώτος βαλκανικός τίτλος για την Στεφανίδη (vid)

Ένα άλμα και καλό – ή μάλλον πολύ καλό – έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου την πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Βόλο και ξεσήκωσε για άλλη μια φορά τις χιλιάδες κόσμου που έσπευσαν στο Πανθεσσαλικό για να τον απολαύσουν.

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους πέταξε με το πρώτο του άλμα στα 8.36 (-0.3) και δεν κατέκτησε απλά την τέταρτη βαλκανική του νίκη, αλλά πήρε και το ρεκόρ διοργάνωσης που κυνηγούσε από το 2018. Δύο φορές είχε φτάσει ένα πόντο κάτω από το 8.18 του Κώστα Κουκοδήμου, μια επίδοση που είχε επιτευχθεί το 1992, και σήμερα δεν πήρε απλά το ρεκόρ, αλλά το διέλυσε επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τη φετινή σεζόν.

Με τον άνεμο σταθερά αντίθετα και κανέναν από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να μην τον ξεπερνά, ο Τεντόγλου δεν επιχείρησε άλλο άλμα, αλλά αποζημίωσε εκ νέου το κοινό στο τέλος του αγώνα μοιράζοντας πολλά-πολλά αυτόγραφα.

Μεγάλο ατομικό ρεκόρ με 8.19 (-0.4) πέτυχε ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς, που άφησε τρίτο τον Βούλγαρο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ με 8.04 (-0.8). Ο Νίκος Σταματονικολός ήταν 6ος με 7.62 (-1.0).

Στα 15 της χρόνια, το 2005, η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Από τότε δεν πήρε μέρος ποτέ ξανά στην εν λόγω διοργάνωση ούτε σε σάλα, αλλά ούτε και σε ανοιχτό στίβο. Σήμερα, στα 36 της η Ολυμπιονίκης του 2016 έκανε το ντεμπούτο της σε Βαλκανικό ανοιχτού στο Πανθεσσαλικό του Βόλου και κατάφερε με την… πρώτη προσπάθεια να προσθέσει έναν ακόμα τίτλο στην πλούσια συλλογή της.

Η Στεφανίδη επικράτησε στην ελληνική μονομαχία της Αριάδνης Αδαμοπούλου με τα δύο κορίτσια να πετυχαίνουν φετινό ρεκόρ με 4.48. Η Στεφανίδη, όμως, πέρασε τον πήχη με την πρώτη προσπάθεια και η Αδαμοπούλου με την τρίτη κι αυτή η διαφορά έκρινε το αποτέλεσμα.