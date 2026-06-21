Γαστούνη: Επικήρυξαν τον οδηγό που πάτησε και σκότωσε σκύλο - Πληροφορίες ότι πρόκειται για γυναίκα

Αποτροπιασμό και οργή έχει προκαλέσει το περιστατικό θανάτωσης ενός αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη Ηλείας,.

Με ανάρτηση στα social media η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε επικήρυξη ύψους 3.000 ευρώ για τον εντοπισμό του οδηγού που πάτησε σκόπιμα το ζώο με το όχημά του.

3.000 ευρώ σε όποιον βοηθήσει

Η ΠΦΠΟ προσφέρει χρηματική αμοιβή 3000€ σε όποιον βοηθήσει να βρεθεί ή να συλληφθεί ο καταζητούμενος εγκληματίας.

Στη σχετική αναφέρονται τα εξής:

«Αίτημα ενημέρωσης για την πορεία διερεύνησης της θανάτωσης αδέσποτου σκύλου στη Γαστούνη Ηλείας

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία απέστειλε επίσημο αίτημα προς το Αστυνομικό Τμήμα Γαστούνης Πηνειού, ζητώντας ενημέρωση σχετικά με την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης θανάτωσης αδέσποτου σκύλου από όχημα στη Γαστούνη Ηλείας.

Το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί σε οπτικοακουστικό υλικό και έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση και ανησυχία τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε πολίτες και φιλοζωικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.

Με την επιστολή της, η Ομοσπονδία ζητά να πληροφορηθεί, στο μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εάν έχει σχηματισθεί σχετική δικογραφία, εάν έχουν ταυτοποιηθεί ή αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι, εάν έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και εάν έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων.

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Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία αναγνωρίζει το έργο των αρμόδιων αρχών και τονίζει ότι η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών απαιτεί τον αναγκαίο χρόνο και την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και θανάτωσης ζώων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος και συμβάλλει στην εμπέδωση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας των πολιτών.

Η προστασία των ζώων δεν αποτελεί μόνο νομική υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και δείκτη πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης.

Για τον λόγο αυτό, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης και να στηρίζει κάθε προσπάθεια για την πλήρη διαλεύκανσή της»

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