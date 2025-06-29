Κώστας Μοναχός: Πέθανε ο τραγουδιστής σε ηλικία 76 ετών

O τραγουδιστής Κώστας Μοναχός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών.

Ο τραγουδιστής που για για δύο και πλέον δεκαετίες κατάφερνε να γεμίζει μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Το Σάββατο (28-06-2025) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» στην Αθήνα, με συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ποιος ήταν ο Κώστας Μοναχός;

Παιδί πολυμελούς οικογένειας, ο τραγουδιστής Κώστας Μοναχός (Κώστας Μιχαλόπουλος όπως ήταν το πραγματικό του όνομα) γεννήθηκε στην Πετρούσσα Δράμας και κατηφόρισε στην Αθήνα σε ηλικία 18 ετών για να ασχοληθεί με το όνειρό του, το λαϊκό τραγούδι.

Ο ηθοποιός και συνθέτης Ηλίας Μεγαλούδης ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να βρει δουλειά ως τραγουδιστής. Γρήγορα έγινε πρώτο όνομα στη νυχτερινή Αθήνα, συνεργαζόμενος με τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής.

Υπήρξε ντουέτο με την τραγουδίστρια και πρώην σύζυγό του Μαρία Ρούσου. Μεσουράνησε κυρίως τις δεκαετίες του ΄80 και το ΄90. Έχει πλούσια δισκογραφία από τα οποία ξεχωρίζουν τα τραγούδια “Τη νύχτα όλα επιτρέπονται”, “Θα με θυμηθείς”, “Νύχτα που αγαπάς τους αλήτες”, “Ήρθα να σου πω μια καλησπέρα”.

