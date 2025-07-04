Κέιτι Πέρι – Ορλάντο Μπλουμ: Είναι χωρισμένοι εδώ και μήνες!

Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ αποφάσισαν να δώσουν οριστικό τέλος στη σχέση τους, μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας.

Μπορεί η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός να μην έχουν επιβεβαιώσει οι ίδιοι την είδηση, αλλά οι εκπρόσωποί τους προχώρησαν σε μία κοινή δήλωση.

«Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της έντονης συζήτησης γύρω από τη σχέση τους, οι εκπρόσωποι επιβεβαιώνουν ότι η Κέιτι και ο Ορλάντο έχουν μεταβάλει τη σχέση τους τους τελευταίους μήνες, με στόχο να επικεντρωθούν στη συν-ανατροφή της κόρης τους», αναφέρεται στη δήλωση που δημοσίευσε το Page Six.

«Θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μαζί ως οικογένεια, καθώς η κοινή τους προτεραιότητα είναι και πάντα θα είναι η ανατροφή της κόρης τους με αγάπη, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό», προσθέτουν.

Μπορεί οι εκπρόσωποί τους να επιβεβαίωσαν τώρα πως το ζευγάρι είχε χωρίσει ήδη από τις αρχές του χρόνου, αλλά ο ηθοποιός να φέρεται να απολαμβάνει τη ζωή του ως single πολύ πριν την επίσημη ανακοίνωση.

