Κατερίνα Διδασκάλου: Συγκλονίζει για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη

Η Κατερίνα Διδασκάλου σε συνέντευξή της στο Marie Claire αναφέρθηκε στη σεξουαλική κακοποιήση που υπέστη και το τραύμα που της άφησε.

«Εγώ την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση την είχα κάνει πολύ πριν κάνουν οι άλλες. Πριν βγει το #metoo, υπήρχε καταγγελία δική μου. Απλά ως μάρτυρας πήγα για να υποστηρίξω. Στη δική μου καταγγελία είχε μόλις παραγραφεί. Δεν είχε ακουστεί τίποτα στο χώρο για τον συγκεκριμένο. Είναι μεγάλο τραύμα. Τεράστιο τραύμα. Μερικές φορές απαντάω έχοντας ήδη τραυματιστεί από κακές συμπεριφορές.

Είμαστε καταρχάς συνάνθρωποι και αυτό ρίχνει κυρίως αυτόν που το κάνει στο επίπεδο του υπανθρώπου. Τα ζώα είναι πολύ καλά για να τα συγκρίνω με κάτι τέτοιο. Η μόνιμη επωδός που ακούω και τρελαίνομαι είναι το, “γιατί το είπε τώρα”. Τώρα μπόρεσε. Και τους μεγαλύτερους ψυχίατρους να ρωτήσεις, όταν συμβαίνει το τραύμα, παραλύεις, σε ακινητοποιεί. Πρέπει να κάνεις μεγάλη επεξεργασία για να μπορέσεις να το εκφράσεις» εξομολογήθηκε

