ΤΡΙ.02 Ιου 2026 15:03
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Κατερίνα Διδασκάλου: Συγκλονίζει για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη
Η Κατερίνα Διδασκάλου
clock 18:00 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Κατερίνα Διδασκάλου σε συνέντευξή της στο Marie Claire αναφέρθηκε στη σεξουαλική κακοποιήση που υπέστη και το τραύμα που της άφησε.

«Εγώ την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση την είχα κάνει πολύ πριν κάνουν οι άλλες. Πριν βγει το #metoo, υπήρχε καταγγελία δική μου. Απλά ως μάρτυρας πήγα για να υποστηρίξω. Στη δική μου καταγγελία είχε μόλις παραγραφεί. Δεν είχε ακουστεί τίποτα στο χώρο για τον συγκεκριμένο. Είναι μεγάλο τραύμα. Τεράστιο τραύμα. Μερικές φορές απαντάω έχοντας ήδη τραυματιστεί από κακές συμπεριφορές.

Είμαστε καταρχάς συνάνθρωποι και αυτό ρίχνει κυρίως αυτόν που το κάνει στο επίπεδο του υπανθρώπου. Τα ζώα είναι πολύ καλά για να τα συγκρίνω με κάτι τέτοιο. Η μόνιμη επωδός που ακούω και τρελαίνομαι είναι το, “γιατί το είπε τώρα”. Τώρα μπόρεσε. Και τους μεγαλύτερους ψυχίατρους να ρωτήσεις, όταν συμβαίνει το τραύμα, παραλύεις, σε ακινητοποιεί. Πρέπει να κάνεις μεγάλη επεξεργασία για να μπορέσεις να το εκφράσεις» εξομολογήθηκε

Διαβάστε επίσης

Άγιος Έρωτας: Ο Μαρκόπουλος δίνει εντολή στην Καλλιόπη να σκοτώσει τον Αργύρη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κατερίνα Διδασκάλου Σεξουαλική Κακοποίηση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis