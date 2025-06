Η Σάρον Στόουν πόζαρε τόπλες

Η Σάρον Στόουν θυμήθηκε την εμβληματική femme fatale του «Βασικού Ενστίκτου», Κατρίν Τραμέλ, και πόζαρε για την πιο τολμηρή φωτογράφιση της καριέρας της, στα 67 της, για το περιοδικό «Vogue Adria».

Η διάσημη ηθοποιός φωτογραφήθηκε τόπλες κάτω από ένα διάφανο φόρεμα, περιτριγυρισμένη από γυμνασμένους άνδρες μοντέλα, ανάμεσά τους και ο πρώην σύντροφος της Χάλι Μπέρι, Γκάμπριελ Όμπρι, με τον οποίο μάλιστα αντάλλαξε ιδιαίτερα σέξι στιγμές μπροστά στον φακό.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail η 67χρονηΣάρον Στόουν ποζάρει με αυτοπεποίθηση, αποκαλύπτοντας το στήθος της, ενώ σε άλλη λήψη είναι ξαπλωμένη ηδονικά στην αγκαλιά του Όμπρι, με τα πόδια της να ακουμπούν στον ώμο του και το πρόσωπό της να πλησιάζει το δικό του σε μια ερωτική κίνηση.

