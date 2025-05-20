Grand Hotel: Ο Πέτρος και η Αλίκη συνεχίζουν το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού

«Grand Hotel» – Τρίτη 20 Μαΐου στις 21:00, Επεισόδιο 120

Ο Πέτρος και η Αλίκη συνεχίζουν το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και ανακαλύπτουν κάτι που μπορεί να τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στις απαντήσεις που αναζητούν. Η Φρειδερίκη, αποφασισμένη να ανακαλύψει την αλήθεια για τη δολοφονία της αδελφής της, χρησιμοποίει τη γοητεία της στον Αλέξανδρο και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο γάμο του με την Σοφία. Ο Ρήγας ζητά τη συνεργασία του Βλάσση για άλλη μια βρώμικη δουλειά, που αρχικά την αρνείται, αλλά τελικά τη δέχεται με ένα πολύτιμο αντάλλαγμα.

Η Εριέττα λαμβάνει ένα σημείωμα που την καλεί σε ένα ραντεβού στο δάσος για να μάθει την αλήθεια για τον Ιάκωβο. Εκεί συναντά τον καπετάνιο Αγοραστό, αλλά σύντομα αντιλαμβάνονται πως και οι δυο οδηγηθήκαν στην παγίδα ενός καλοστημένου σχεδίου. Η Κυβέλη εκμεταλλεύεται το σχέδιο που της εμπιστεύεται ο Ρήγας και δρα παρασκηνιακά για να πετύχει το σκοπό της.

